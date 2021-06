Reunión con Ferusa sobre los servicios del rural

municipal. El alcalde de Santiago mantuvo durante la mañana de ayer una reunión con los representantes de la Federación de Asociacións de Veciños do Rural (Ferusa), en la que el eje fundamental fue la normativa que obliga a los vecinos cuyas propiedades carecen de algún servicio a depositar una fianza con el compromiso de tratar de dotarse de él. Los costes de esta fianza son muy elevados, y ya la oposición había reclamado una reducción. El alcalde explicó que se trata de un problema de difícil solución, por cuanto la reclamación de esta fianza no es algo “potestativo” del Ayuntamiento, sino una obligación municipal recogida en la Lei do Solo de la Xunta. ecg