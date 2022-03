Reunión sobre a situación dos maiores que viven na cidade

Santiago. O Consello Municipal das Persoas Maiores reuniuse en Pleno na Sala Circular do Auditorio de Galicia, baixo a presidencia da concelleira de Políticas Sociais, Mila Castro. O obxectivo da xuntanza era revisar as accións acordadas na anterior reunión e abordar as novas iniciativas nas que se está traballando.

Ademais das entidades integrantes, tamén estiveron presentes os membros dos diferentes grupos políticos da Corporación Municipal: Gonzalo Muíños (PSOE), Alejandro Sánchez-Brunete (PP), Marta Lois (Compostela Aberta) e Goretti Sanmartín (BNG)).

Durante a xuntanza, debatiuse unha proposta para fomentar a integración de novas entidades no Consello Municipal, para o que é necesario formalizar a solicitude e ter entre os seus intereses xerais ou programas, accións dirixidas ás persoas maiores ou á atención deste colectivo.

Tamén se presentou o estudo sobre A situación das Persoas Maiores en Santiago de Compostela, coa análise dos datos do número de persoas que na actualidade viven soas no municipio e se trataron diferentes propostas en relación ás distintas áreas do goberno municipal que afectan ás persoas maiores. ECG