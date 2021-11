Reurbanización da contorna do CEIP Apóstol Santiago con prioridade peonil

reclamación. O BNG mantivo un encontro con representantes da comunidade educativa do CEIP Apóstolo Santiago, que reclama unha reurbanización e reordenación do tráfico da contorna deste centro situado na Almáciga, con prioridade peonil e de humanización, ademais de facer realidade o Colecamiños e de poñer en marcha un plan de mobilidade. Na actualidade, explicaron, hai unha explanada en que se mesturan o tránsito peonil, familias e crianzas coa circulación da veciñanza e o aparcamento de vehículos nos horarios de entrada e saída deste centro de ensino. Este espazo utilízase como zona de estacionamento da veciñanza e do persoal do centro, ao que se suman aglomeracións de vehículos en momentos puntuais de entrada e saída. A petición formalizarase no vindeiro pleno ordinario. ecg