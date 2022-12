Revienta la rotonda de O Hórreo, choca contra una farola y se da a la fuga

SUCESOS. La Policía Local de Santiago notificó dos accidentes de tráfico a lo largo de este fin de semana. El primero se produjo la madrugada del sábado, cuando un vehículo se salió de la carretera en A Rocha. Por suerte, no hubo que lamentar heridos y apenas se sufrieron unos pocos daños materiales. Y el segundo tuvo lugar la madrugada del domingo, tras las cenas de Nochebuena. Un coche se estrelló contra una farola en la rúa do Hórreo, tras golpear la rotonda de esta misma calle. De este caso, destaca que cuando los cuerpos de seguridad llegaron al Hórreo, el conductor había abandonado el lugar del accidente. Desde la Policía, consideran que es muy probable que este estuviese influenciado por los efectos del alcohol o algún otro estupefaciente, dada la fecha festiva en la que se produjo el accidente y el desafortunado comportamiento del conductor al huir de su coche. Los bomberos tuvieron que acudir para retirar la farola dañada y sacar de la vía unos cuantos restos de la rotonda dañada, aunque, de nuevo, no se conocen daños humanos a falta de conocer el estado del conductor. d.seijas