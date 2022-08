Revuelo vecinal y visita de la Policía por una casa okupada en la rúa da Estrada

Un barrio compostelano podría encontrarse en una situación muy peliaguda. Ayer, una vecina de Santiago se puso en contacto con EL CORREO GALLEGO por un nuevo caso de okupas en la ciudad, en esta ocasión, en la rúa da Estrada.

Este martes, sobre las 17.00 horas de la tarde, una furgoneta blanca estacionó frente a una casa de esta calle que llevaba años en desuso y dos hombres se bajaron. “Uno de ellos empezó a inspeccionar el interior por las ventanas, y otro se pusó a zarandear la puerta de la vivienda”, narra la vecina de la zona. “Un par de horas más tarde, empezaron a llegar más coches y de un día para otro hay unas 20 personas dentro de la casa”.

Pero el suceso no parece precipitado, sino premeditado: “Durante los últimos días algunos de los que vivimos por aquí nos percatamos de que varios desconocidos se acercaban con frecuencia a esta vivienda y se quedaban merodeando en su alrededor. Creemos que llevaban tiempo inspeccionándola”.

DIFÍCIL SITUACIÓN. Pese a ponerse en contacto con la Policía Nacional, como es habitual en estos casos, las posibles actuaciones de este cuerpo de seguridad son muy limitadas. Y es que para poder entrar en la vivienda y sacar a los okupas, se requiere primero que los propietarios denuncien los hechos y que se dé la orden de desalojo, lo cual suele prolongarse durante meses o incluso años. El hogar, cuenta esta vecina, pertenecía a un matrimonio que llegado a cierta edad abandonó el lugar y se instaló en una residencia, por lo que no debe estar al tanto de los hechos ni es fácil llegar a ellos. “Estamos intentando ponernos en contacto con sus hijos y nietos para que denuncien cuanto antes”, subraya, pero tampoco resulta sencillo.

Por lo visto, “se trata de un grupo de unas 20 personas, que vienen de la zona de la Almáciga y que ya habían ocupado una vivienda en Conxo”, señala la informante, preocupada por las sensaciones que dan los “nuevos inquilinos” del barrio en sus primeros días en el mismo. “Es sabido que su comportamiento no favorece la convivencia. Donde se establecen suelen poner un punto de venta de drogas, siendo muy violentos y conflictivos... probablemente aquí será igual. Hoy una vecina ya se fue asustada porque al pasar por delante de la casa les miró y uno de ellos le sacó una foto con el móvil. Da la impresión de que siempre están vigilando, incluso durante la noche, que tienen las luces encendidas”.

El miedo en el barrio, por lo tanto, crece a un gran ritmo ante la posibilidad de que empiecen a producirse robos o incluso enfrentamientos. “Tienen coches de alta gama, como Mercedes o BMW muy cuidados. Tememos que roben a los vecinos como ya lo hacen en el supermercado de la zona. Especialmente, a los ancianos, pues es muy fácil darles un tirón y quedarse con sus bolsos o carteras”.

Además, los vecinos cuyas casas están pegadas a la okupada ya se han quejado de que “tienen la música puesta a todo volumen hasta altas horas de la madrugada”, dinámica similar a la vivida en otras ocupaciones, tanto en Santiago como en el resto del país.

OTROS CASOS EN LA CIUDAD. A finales de abril fue demolida una vivienda en Conxo de Arriba, próxima al Colegio Quiroga Palacios, que había sufrido casos de okupación durante varios años. Se puso fin, de esta forma, a un calvario que parecía no tener fin.

Los vecinos de esta zona estaban hartos de las continuas amenazas, así como de las peleas entre los propios ocupantes de la barriada. En este sentido, el suceso que desencadenó todo fueron los modales del último “inquilino” del lugar. Este, en su enfrentamiento contra la matriarca del poblado, decidió romper con una maza el interior del habitáculo, dejándolo en un estado ruinoso. Esta peligrosa situación dejaba la casa a punto de derrumbarse, lo que desde luego suponía un riesgo para todos aquellos que pasaban por el lugar. Por ello, y tras las reclamaciones también de la oposición, el Concello tomó cartas en el asunto y decretó la demolición.

Si bien es cierto que el caso de Conxo tuvo un final feliz, los vecinos de la rúa da Estrada no quieren pasar los mismos malos tragos que los vividos en el otro barrio, teniendo en cuenta, además, que la demolición de esta vivienda parece estar muy lejana. El estado de la casa, aparentemente no tan malo como para causar desprendimientos peligrosos, y la ausencia, hasta el momento, de una denuncia por parte de sus propietarios, apuntan a que no será demolida demasiado pronto.