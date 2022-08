Ribadeo acogerá las XVII Xornadas Mar por Medio

CAMINO. El secretario xeral de Política Lingüítica, Valentín García, y el presidente de la Academia Xacobea, Xesús Palmou, presentaron ayer la programación de las XVII Xornadas Mar por Medio, que se desarrollarán en Ribadeo entre el 16 y el 18 de septiembre. García destacó que “tras un parón bastante máis grande do desexable, desde a Xunta de Galicia decidimos apoiar a reedición desta cita que durante o verán vai ser a que analice o feito xacobeo, os camiños de Santiago, e para iso puxémonos en contacto e colaboración coa Academia Xacobea”. Xesús Palmou se mostró “honrado de que a Academia que preside lidere a organización” de estas jornadas y, el ribadense Manuel Balín, miembro del comité científico de Mar por Medio, agradeció que la Academia y la Xunta tuvieran “a delicadeza de recuperar unhas xornadas que realmente formaban do buque insignia da programación cultural do concello”, calificando de “excepcional” el programa de estas jornadas que vuelven a lo grande. ECG