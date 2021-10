Ri[t]mar: gala de entrega de premios no Auditorio

CULTURA. Nun acto celebrado no pazo de San Roque, sede de Política Lingüistica, o secretario xeral, Valentín García, destacou o labor do proxecto didáctico cultural Ri[t]mar, organizado pola EOI de Santiago, que vai xa pola súa VI edición. Ademais, salientou o protagonismo claramente feminino entre as persoas premiadas e parabenizou a Guadi Galego, que estivo presente como gañadora na categoría de mellor canción 2020 por Cólico, do seu último traballo Costuras. O concelleiro de Políticas Lingüísticas, Rubén Prol, tamén quixo felicitar persoalmente a artista de Cedeira, e definiu a Ri[t]mar como unha iniciativa necesaria para unir dous pobos que comparten tantos vínculos. Prol tivo palabras de noraboa para o resto de galardoados. A entrega de premios, organizada pola EOI, terá lugar hoxe, a partir das 20.30 horas, no Auditorio de Galicia, con actuacións en directo, nunha gala presentada por Lupe Blanco e Vicente Mohedano. ECG