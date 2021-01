Roban la comida de una colonia de gatos callejeros

cotaredo. La asociación de protección animal Micos do Barrio acaba de anunciar en sus redes sociales la desaparición de la comida que dejan a los gatos en la colonia de Cotaredo. “Hay muchos tipos de duendecillos, algunos no son tan majos como los de la colonia de la Avoa o de Manuel Beiras. En esta ocasión, mostramos otro perfil bastante diferente. Llevamos una temporada notando que puntualmente, y cada vez de forma más reincidente, nos falta pienso y comida húmeda en la colonia de Cotaredo” cuentan. “Desconocemos la razón, pero sea cual sea no son las formas. Hemos dejado carteles y la situación mejoró. Sin embargo, vuelve a repetirse y se ha decidido retirar las despensas de alimentos”, añaden. Esto va a generar más trabajo a los voluntarios, “que ahora tendremos que llevar las cosas a diario”. Desde Micos do Barrio hacen un llamamiento. “Por favor, si alguien quiere ayudar que contacte con la asociación, pero no se puede coger las cosas de las colonias y usarlas a su libre albedrío, bien para gatos que allí viven o para otros”. Explican que se alteran las rutinas con los gatos y éstas son necesarias para poder controlar si están bien, medicar a los enfermos o desparasitarlos. Asimismo, “genera pérdidas económicas y los bolsillos no están para estos gastos y es una falta de respeto hacia el trabajo del voluntariado”. redac.