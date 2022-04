Romero desgrana la travesía insufrible del narcosubmarino

El conocido periodista Javier Romero presentó ayer en Follas Novas su último libro, Operación Marea Negra, un trabajo en el que desgrana uno de los sucesos más impactantes de la historia reciente del tráfico de drogas, una crónica sobre los veintisiete días de travesía “infame” de un narcosubmarino con más de 3.000 kilos de coca en su interior entre el río Amazonas, en Brasil, y las aguas de la ría de Aldán, en Pontevedra, donde el barco acabó finalmente hundido.

Acompañado por los periodistas Susana Luaña y Camilo Franco, el autor reveló qué le lanzó a escribir una historia sobre estos hechos, la llegada del primer narcosubmarino a las costas gallegas. Lo que le atrajo no fue que haya sido el alijo de droga más singular incautado jamás en Europa, sino la propia historia de Agustín Álvarez, el piloto de la peculiar nave. “No era el típico tipo que viene de una familia desestructurada o de un ambiente marginal que le hubiese llevado a la delincuencia juvenil”, ya que no tenía antecedentes “y todo su ambiente era completamente normal”. A él le ofrecen este trabajo “por descarte” porque inicialmente “iba a ir otro chico gallego” que incluso llegó hasta el astillero del Amazonas desde donde partió la embarcación pero, según Javier Romero, “se echó atrás porque lo que vio no le gustó”.

Entiende que “era alguien con poder suficiente para tomar esa decisión, porque Agustín no la hubiese podido tomar si lo hubiese querido”. El vigués, que ya trabajaba para una organización con “fuertes vínculos” con Colombia, tuvo apenas cinco días para prepararse.

Le acompañaron dos ecuatorianos que lo hicieron por dinero. “Les prometieron 55.000 dólares a cada uno”, apunta Romero, antes de relatar las condiciones “infames” en las que tuvieron que atravesar el Atlántico “y luchando contra los temporales”. El estado de la mar se complicó y tras días dando vueltas frente a las costas gallega y portuguesa, Agustín optó por recurrir a sus amigos para que le echaran un mano. Hundieron el narcosubmarino en Aldán, donde ya les esperaban las autoridades, y se dieron a la fuga. Los tres tripulantes de la nave fueron detenidos días después aún con los trajes de neopreno.

Del exitoso libro de Javier Romero también ha salido una serie televisva que ya se puede ver en Prime Video.