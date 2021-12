Roteiros Saudables: Raxoi colabora coa Asociación Española contra o Cancro

PROGRAMA. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, asinou onte no Pazo de Raxoi un convenio de colaboración coa Xunta Provincial da Coruña da Asociación Española contra o Cancro para a posta en marcha do proxecto Roteiros Saudables. Por parte da AECC asistiu á firma Francisco Pais Rodriguez, presidente da xunta local de Santiago, en representación do presidente da provincial, Manuel Aguilar. O Concello de Santiago comprométese a contribuir co Programa de Roteiros Saudables da AECC, mediante a colaboración no deseño das rutas, na difusión da actividade, colaboración entre o voluntariado do Concello e o da AECC para a dinamización da actividade e colaboración do persoal de seguridade (Policía Local e/ou Protección Civil) para garantir a seguridade da ruta. REDAC.