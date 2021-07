Rozalén y Guadi Galego inauguran, sin lluvia, O Son do Camiño Perseidas

MONTE DO GOZO. Por primera vez en sus tres ediciones, O Son do Camiño empieza libre de lluvias. Esta edición particular, las Perseidas —conciertos sueltos de artistas nacionales—, tendrá las peculiaridades propias de la época: el público estará sentado, con distancia y mascarilla. Pero la música sigue, sea o no en nuevos formatos. Hoy dará comienzo la edición con el grupo Guadi Galego, que actuará a las 20.45 horas para iniciar un festival que apuesta por la música cercana, de casa. Le seguirá la artista albaceteña Rozalén, a las 22.15 horas. Mañana tomará el relevo Camilo, el artista colombiano de proyección internacional; y el músico multi-instrumentalista Pablo Lesuit. El viernes será el turno de Xoel López, Sabela y Andrés Suárez , mientras que el sábado serán Vetusta Morla y Furious Monkey House los que cierren la semana. XIANA FOLE