Rueda celebra un Ano Santo de récord

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, visitou o renovado albergue de Palas de Reis, en Lugo, no trazado do Camiño Francés, e aproveitou a ocasión para destacar os grandes resultados obtidos polo turismo galego nun verán que, según él, confirma a recuperación do sector.

O titular do goberno galego celebrou o fito acadado no pasado mes de xullo, cando Galicia rexistrou 615.000 viaxeiros e 1,3 millóns de pernoitas en establecementos hoteleiros. Rueda tamén subliñou outros datos positivos como as recentemente alcanzadas 300.000 compostelas nos primeiros sete meses deste Ano Santo ou, tamén, as grandes sensacións que experimentou o sector en agosto, cunhas cifras que falan dunha ocupación de entre o 90 e o 95% e que lle fan augurar que dito mes pecharáse cun novo récord de turistas.

Máis alá do verán, o presidente tamén pronosticou cifras igualmente positivas de cara a final de ano. “Agora que entra o Bono Turístico a partir do 15 de setembro, cos bos meses que lle quedan ao Camiño, unido ao turismo interior, vai facer que rematemos o 2022 con cifras fantásticas”, expresou este.

Así mesmo, aplaudiu que a recuperación turística sexa un feito despois dos apoios activados pola Xunta para consolidar Galicia como destino seguro, entre os que se atopan os 120 millóns en axudas directas ao sector, ou distintas iniciativas de referencia nacional como o Bono Turístico #QuedamosEnGalicia ou o Seguro Coronavirus.

O presidente subliñou tamén a importancia de ofrecer aos visitantes uns aloxamentos adecuados e remarcou a inversión da Xunta de 441.000 euros na mellora das instalacións e na eficiencia enerxética do albergue de Palas de Rei, así coma que realizarán durante este ano actuacións de modernización no 90% dos albergues públicos da Comunidade, por importe de 2 millóns de euros.