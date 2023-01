Rueda visitou a Fundación Laboral da Construción na súa aposta polo sector

Santiago. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, e do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades; Román Rodríguez, visitou onte a Fundación Laboral da Construción na rúa Pontepedriña para asinar un protocolo con esta entidade e coa Fundación Catedral para a formación de operarios en restauración do patrimonio. O mandatario galego aproveitou a ocasión para garantir o apoio do Goberno autonómico á construción para afrontar a alza de custos e puxo en valor a calidade, sustentabilidade, a unidade e a formación como claves para a súa fortaleza, sobre todo de cara a un “ano decisivo”.

“É un sector que temos que coidar”, defendeu Rueda, quen argumentou que se trata dunha actividade “fundamental para Galicia, xa que é símbolo de potencia económica”. “Se funciona o sector da construción é porque está funcionando o tecido económico”, aseverou o mandatario galego durante a súa participación onte na sinatura do mencionado protocolo de colaboración entre a Xunta, a Fundación Laboral da Construción e a Fundación Catedral para formar a novos operarios no eido da restauración. Na súa intervención, o presidente galego incidiu na importancia dun sector que supón 80.000 empregos en Galicia e que aglutina ao 10 % das empresas da comunidade, un peso fronte ao cal o Goberno autonómico redobrou esforzos para, entre outras cuestións, minimizar o impacto da suba de prezos de materiais, transporte e enerxía que as firmas que traballan neste eido veñen padecendo nos últimos tempos.

Rueda tamén afondou nas fortalezas nas que se debe afianzar o sector galego e que, segundo avogou, pasa por avanzar en tres camiños: o da calidade e da sustentabilidade, coa promoción de selos de boas prácticas; o da unidade, coa suma de forzas de toda a cadea de valor da construción; e o da formación, para atraer ás novas xeracións e garantir a remuda xeracional no sector. Nesa aposta pola profesionalidade no sector, o presidente lembrou que o Goberno galego dedicou máis de 620.000 euros a colaboracións coa Fundación Galega da Construción para formar a preto de mil persoas e está a traballar para expedir a Tarxeta Profesional da Construción para os titulados da Formación Profesional, para que poidan acreditar os seus coñecementos. Así mesmo, estanse a impulsar os ciclos de FP orientados ao sector, con máis apoio á formación dual ou optimizando as sinerxías coas empresas.

FORMACIÓN NA RESTAURACIÓN. Neses obxectivos encádrase tamén o protocolo de colaboración asinado entre a Xunta, a Fundación Laboral da Construción e a Fundación Catedral para a formación de operarios en restauración. Trátase de aproveitar a experiencia na rehabilitación de monumentos da fundación catedralicia para avanzar cara a figura do coidador de edificios patrimoniais, cada vez máis pertinente en Galicia.

O presidente da Xunta cualificou esta iniciativa de “pioneira e necesaria”, á que vez que lle augurou moito futuro para atraer a xente moza a esta vertente especializada da construción, tanto para atopar traballo dentro de Galicia como fóra da comunidade. ECG