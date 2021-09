Ruta a pé ata A escravitude: 45 anos dunha gran tradición

Como xa é tradición dende hai 45 anos, que non se di pronto, a ruta a pé de Santiago á Escravitude terá lugar o vindeiro doce de setembro, funcionando como unha reunión de amizades e sempre cun profundo respeto pola tradición.

A peregrinación á Escravitude — situada na parroquia de Cruces (Padrón)— era unha tradición fortemente arraigada anos atrás, celebrada no mes de setembro. Por desgraza, rematou por caer no esquecemento, como tantos outros costumes. Ata que hai 45 anos, Carmen de la Iglesia e Manuel Blanco Rey retomaron a andanza, a tradición de peregrinar á Escravitude.

Será, como dita a tradición, o día doce de setembro, despois de dous anos nos que esta ruta non puido realizarse. Ese mesmo día, os participantes sairán ás sete da mañá da Rúa de San Pedro; máis concretamente do Bar Javichy. “Pero para a xente que non se atreva a andar, tamén haberá un autobús, que sairá dende diante do Colexio La Salle”, especifica Javier Santos, organizador desta ruta a pé.

O obxectivo é chegar á misa das doce da mañá, no Santuario da Nosa Señora da Escravitude. A construcción deste templo remóntase ao século XVI, estando finalizada no ano 1886. No interior do santuario, son de especial interese os numerosos cadros de temática mariana que se atopan expostos na sancristía, representacións de ofrendas de fe á Virxe, realizadas por aquelas persoas fieis trala superación dalgunha dificultade vital.

É común que os camiñantes sexan recibidos polo alcalde de Padrón, fronte a alcadía. “Antigamente sempre se lle levaba un detalle. Por exemplo, unha vez levamos un telescopio para un centro de ensinzanza. Este ano igual levamos tamén un detalle para algún colexio”, explica Santos.

Na praza, os gaiteiros tocarán cancións, “bailaremos un rato despois de ser recibidos polo alcalde, tomaremos uns pinchos e teremos unha comida de amigos”, conta Manolo Blanco, un dos recuperadores desta tradición. A comida será na Pensión Restaurante Bar Grilo, en Padrón e, despois, a volta a Santiago será, para todos, en autobús.

Para apuntarse a esta curta peregrinación, a que adoitan ir máis de cen persoas, bastará con contactar cos seus organizadores a través de dous números de teléfono. Pódese chamar tanto a Javier (609836201) como a Pablo (628233537).

Esta é, recorda Manolo Blanco, unha reunión “de camaradería entre todos, amizade e un profundo respeto polo Camiño entre Santiago e A Escravitude”. E máis en tempos coma estes, despois de dous anos onde o evento estivo paralizado. O domingo doce partirán dende a Rúa do Franco os camiñantes, para continuar a tradición e, por suposto, pasar ese bo rato cos compañeiros, acompañados de comida, bebida e o espírito que se leva perpetuando durante 45 anos consecutivos. Calquera que o desexe poderá anotarse a través dos teléfonos de contacto.