Ruxe Ruxe e o deseño do seu universo: a exposición gráfica

Dende Aríns, mesturando rock e música tradicional galega, Ruxe Ruxe leva conquistando o noso panorama musical dende o ano 1996, cando catro amigos do instituto decidiron formar unha banda de rock. E dende o 2019, coa súa publicación de Alfaia Punk, o grupo son Vituco Neira, Xaco Barona, Xulia Neira, Iago Jorge, David Barbas e Xan Rico (”Xan Pericán”). A súa traxectoria musical ata o máis recente dos seus discos, O estraño falar dun monstro da aldea (2020), é moi sonada. Agora, unha exposición no marco do Festival Zona C pretende amosar unha dimensión menos coñecida da banda, pero sen dúbida clave para amosar a súa esencia: o seu universo gráfico.

Pois Ruxe Ruxe son os seus compoñentes, pero tamén son os amigos que decidiron construír a súa imaxe e “pintaron os seus soños”, segundo conta o líder, vocalista e guitarrista do grupo, Vituco Neira. “Foron un montón de amigos que se che achegaron á banda e pintaron a nosa música, puxéronlle cara. Foi a maneira de darlle unha identidade física a algo tan inmaterial como é a música”, conta.

Pois se os encargados do deseño gráfico non eran xa amigos da banda, rematarían por selo. Todo queda na casa. “Partiu todo de xente moi afín ao grupo e que remataron sendo amigos e parte activa do colectivo. Coa sorte, ademais, de que son deseñadores de moitísimo nivel: Xosé Salgado, Pepe Barro e Lía Santana, do Grupo Revisión, que é un dos estudos de deseño máis importantes da historia deste país; Aríns Punk, Xulio Cé... Todos eles. Cadrou que a parte de amigos, eran os mellores. Que lle imos facer, que sorte!”, expresa Neira.

É por iso que no ano do seu 25 aniversario cómpre reparar na traxectoria gráfica da agrupación de Aríns, que se ben recibiu menos atención que a súa música, foi sempre impecable. Esa atención ao detalle e á construción dunha identidade gráfica responde a unha aposta dos propios integrantes de Ruxe Ruxe: que a súa calidade non sexa só musical, senón optimizar a experiencia ao completo. “Sempre nos prestou moito que a parte gráfica do grupo fora boa, ademais de propia. Que non se parecera a outras cousas. E penso que foi un éxito acadado. Creo que todo o universo gráfico do grupo é moi recoñecible; calquera que nos siga un pouco darase conta de que, incluso sendo deseñadores diferentes, hai unha liña argumental no ideario gráfico de Ruxe Ruxe que é moi clara e moi nosa”, aclara Neira.

Esa decisión de producir produtos —e mundos— de alta calidade gráfica tamén merecía ser exposta ao público. Desta vez, como di Vituco Neira, os integrantes da banda non son os protagonistas, malia que a exposición leve o seu nome. “Nunca puxemos ningún tipo de corte ao traballo artístico, o que eles decidiron foi o que foi, liberdade total pola súa parte”, explica.

A razón de expoñer estes traballos é conmemorar os 25 anos da banda, pero ben podería calquera outra. “Xa levabamos tempo pensando en facelo. Nós estamos totalmente entusiasmados e fascinados polo traballo que fixeron de deseño. Gustounos moito que se fixera a exposición para que este traballo saia a luz. Se aos demais vos gusta aínda que sexa só un pouquiño do que nos gusta a nós, xa vos vai gustar moito”, conta o vocalista de Ruxe Ruxe.

A exposición, que se poderá visitar ata finais de setembro na Zona C , Punto de Información Cultural (na praza de Cervantes), conta cun repertorio amplísimo da traxectoria do grupo compostelán. Un exemplo son os traballos de Ramón Díaz “Raio”, autor das camisolas Caramuxo e produtor de múltiples traballos gráficos para bandas galegas como Ruxe Ruxe, pero tamén para Herdeiros da Crus ou O sonoro maxín. Tamén as ilustracións de Laura Romero e Pachu M. Torres aos compoñentes da banda, ou os videoclips de Diego Pérez, que animou aos Ruxe Ruxe e xuntounos con personaxes como Rosalía de Castro, Donald Trump, Freddy Krueger, Amy Whinehouse ou mesmo Mariano Rajoy.

Segundo Neira, para sacar adiante a mostra houbo que facer un proceso extremo de selección. 25 anos dan para moito. Sen ir máis lonxe, non están os discos nin os carteis de pequeno tamaño, só os elementos de cartelería grandes. “Foi un traballo tremendo deixar fóra cousas que nos gustaban tantísimo. Por exemplo, deixamos fóra centos de tatuaxes, e digo centos porque nos mandaron un montón de fotografías de xente que se tatuou títulos de cancións, anacos de letras... Recopilamos e recopilamos, pero ao final non queriamos expoñer fotografía, só traballo gráfico”, indica.

Poderemos atopar, iso si, os míticos deseños do Grupo Revisión para Ruxe Ruxe, así como o traballo de Miguel Duarte, ex-guitarrista da banda e graduado en Deseño de Produto pola EASD Mestre Mateo. Duarte realizou cartelería, merchandising e videocreación non só para Ruxe Ruxe, senon tamén para Nao, Tanxugueiras, García Mc ou Sumrrá, entre tantos outros. Tamén estarán expostas as fotomontaxes de Isidro Cea e, se é por poder, poderemos ver ata un robot, deseñado por Javi Bermejo para Ruxe Ruxe.

A traxectoria da banda está chea de cor e texturas. O seu ideario gráfico non cabe nunha exposición, e seguirá medrando. Tal vez poidan facer unha segunda parte, celebrando o cincuenta aniversario. “Polo cincuenta aniversario igual estamos xa todos momificados. Agardamos que non”, rise Vituco Neira.