Ruxe Ruxe, Magín Blanco y danza con Marta Alonso en el Festival C

··· Todas las actividades son gratuitas previa retirada de las invitaciones en compostelacultura.gal o en la taquilla de la Zona C. Punto de Información Cultural. Están disponibles las entradas para todo el mes en la web compostelacultura.gal y en la Zona C en su horario habitual (de 11.00 a 14.00 horas). En caso de que las entradas no se agoten antes de cada evento, se repartirán desde media hora antes de su inicio en el mismo lugar de celebración.

··· Para el ciclo Contos no Parque del programa APEGO, es necesario realizar solicitud de inscripción en reservas.gal desde el jueves anterior a cada una de las citas.