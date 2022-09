Ryanair lanza su mayor oferta de invierno en Lavacolla con 21 rutas

“La huelga ya no es un problema, no provoca cancelaciones ni retrasos. Hemos llegado a un acuerdo con Comisiones Obreras que incluye subidas salariales y mejoras en los horarios de los tripulantes de cabina. El problema es de los dos sindicatos que se niegan a negociar y no quieren llegar a ningún acuerdo, aunque últimamente ya han perdido muchos afiliados que se han ido con CCOO”. Con estas palabras se refirió Elena Cabrera a la huelga de tripulantes de cabina que afecta a Ryanair, convocada por USO y Sitcpla. Sostiene que el parón ya no está afectando a la operatividad; y que los retrasos que sufren algunos vuelos se deben a problemas de logística que están teniendo muchos aeropuertos europeos y que también sufren otras aerolíneas.