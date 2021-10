LOS HOMBRES se mueven de ordinario por alcanzar la riqueza, al tiempo que intentan lograr conocimientos que les ayuden en la vida, en orden a alcanzar un trabajo que les permita vivir con holgura. Desde luego, se mueven más por tener un empleo que por lograr muchos conocimientos. No digamos por alcanzar la sabiduría, que está en la línea de la prudencia, y que, para ser verdadera, ha de venir de lo alto... Intentando contestar a un maestro que no le reconocía su actitud, Ghandi le respondió que elegiría el dinero en lugar de la sabiduría, porque cada uno escoge lo que no tiene...

La 1ª lectura de la Misa de esta tarde y de mañana, considera que el espíritu de Sabiduría procede de arriba, y es un don de Dios. El hombre sabio según Dios la prefiere a cetros y tronos, y todo el oro del mundo vale para él lo que la arena. La prefirió a la salud y a la belleza, y la acogió como luz que derrama resplandor. Con la sabiduría le vinieron juntos todos los bienes, riquezas incontables.

La Carta a los Hebreos se centra en la palabra divina, que es “más tajante que una espada de doble filo”, pues llega a la interioridad del ser humano, donde se dividen el alma y el espíritu, coyunturas y tuétanos. Nada queda oculto ante Dios, sino que Él percibe todo lo que hay en el ser humano.

San Marcos da cuenta del acceso a Jesús de uno que, según vio al Maestro, se echó a correr y se postró ante él. Le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Al responderle Jesús que debería cumplir los mandamientos, replicó que eso ya venía haciéndolo a lo largo de toda su vida. Entonces Jesús le miró con cariño y añadió que solo le faltaba una cosa: vender sus bienes, dar el importe a los pobres -para tener un tesoro en el cielo- y a continuación ir en pos de Jesús, seguirle. Ante este reto, se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús aprovecha para afirmar que les va a ser muy difícil a los ricos entrar en el Reino de los Cielos, si bien lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, que lo puede todo.