Sacan 100 prazas de emprego público, 28 de acceso libre

RAXOI. A concelleira de Persoal, Marta Abal, deu conta en rolda de prensa da oferta de emprego público de 2022, que foi aprobada onte en xunta de goberno local e que onte publica o Boletín Oficial da Provincia. Recolle un total de 100 prazas, das cales 28 se corresponden coa quenda libre, mentres que 72 son de promoción interna. A edila, que compareceu xunto ao director da Área de Réxime Interior e Persoal, Juan Carlos Porrúa, tamén informou do proceso de estabilización de emprego temporal, que afecta a un total de 92 prazas.

Segundo sinalou a concelleira, a oferta publicada onte é “unhas das máis importantes do Concello”, pois saen un total de 100 prazas, das cales 28 se correspoden coa quenda libre, “unha da máis numerosas”, e 72, coa promoción interna, “a máis numerosa, sen dúbida, e na que se atopan as prazas de bombeiros, persoal de informática e delineantes, demandas históricas nesta administración”, incidiu Abal.

A intención do goberno é convocar todos os procesos selectivos no vindeiro mes de xullo, tanto os de promoción interna, como os de estabilización e os de quenda libre. Por este último procedemento sairían arredor de 60 prazas, ao sumar ás 28 da OEP de 2022 as de anos anteriores. Apuntou o director de Área que os departamentos que se verán máis nutridos serán os de contratación, urbanismo e obras, aínda que “se beneficiará todo o Concello”. “Publicaranse as bases e faremos as convocatorias co obxectivo de ter os procesos finalizados en xuño de 2023”, apuntou a concelleira, que fixo fincapé na importancia destes procesos: “As administracións locais cada vez facemos máis con menos recursos humanos e sen equipo humano isto non funciona”.

Tamén no BOP de onte sae publicada a oferta de emprego público derivada da habilitación efectuada para a estabilización do emprego temporal, en cumprimento do establecido pola Lei 20/2021, do 28 de decembro. Recolle 92 prazas (29 de laborais e 63 de funcionarios) “das cales 17 as creamos por riba da taxa de reposición”, sinalou Marta Abal, que lembrou que actualmente hai no Concello 163 persoas dun total de 615 (o 27 %) en situación de temporalidade. ECG