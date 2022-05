Sae á luz en galego a obra ‘Crónica dun peregrino singular’

Academia Xacobea deu onte un novo paso adiante no seu obxectivo de promocionar e difundir o pensamento en torno ao fenómeno das peregrinacións e o Camiño de Santiago. Tras a boa acollida da edición en castelán do libro Crónica dun peregrino singular, cuxo primeiro exemplar foi entregado hai un ano ao rei Felipe VI durante a sesión inaugural do primeiro Congreso Mundial Xacobeo, onte procedeuse á posta de longo da edición en galego deste volume colectivo coordinado por Xesús Palmou, presidente da Academia Xacobea; Marcelino Agís, vicepresidente da institución, e Ulises Bértolo, secretario. A obra foi publicada por Mundiario, editorial que dirixe o xornalista José Luis Gómez.

Nun acto en San Roque, o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, destacou o “gran traballo que a Academia Xacobea está realizando na promoción da lingua e a cultura galegas polo mundo enteiro, posibilitando que autores de renome galegos e outros que non o son, teñan acceso a textos en galego, castelán e outras linguas colocándoas todas nun mesmo nivel de igualdade, propio das sociedades plurilingües e culturalmente avanzadas”.

O editor José Luis Gómez salientou o carácter coral do libro e o feito de estar pensado para o gran público. “Nel prima o carácter divulgativo con multitude de datos curiosos sobre o mítico Camiño de Santiago”, sintetizou o representante de Mundiario tras sinalar que os “principais méritos” da obra corresponden aos membros da Academia Xacobea: “Eles son os verdadeiros artífices dunha obra cuxo primeiro exemplar rematou en mans do Rei de España don Felipe VI, no marco do Congreso Mundial Xacobeo”.

O carácter plural do libro e o seu contido “amplo, prolixo e variado, que o fan especialmente interesante”, foi tamén un dos aspectos destacados na súa intervención por Xesús Palmou. O presidente da Academia Xacobea explicou que Crónica dun peregrino singular é froito do traballo de 13 académicos que analizan o Camiño noutros tantos apartados, “o mesmo número de etapas que recolle o Códice Calixtino, primeira guía do Camiño”. Ademais, sinalou que a súa publicación agora en galego responde ao obxectivo da Academia Xacobea de promocionar esta lingua “por sentimento e convencemento, pero tamén en cumprimento do disposto pola Carta Europea das Linguas Rexionais do Consello de Europa”. E agradeceu a colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística para facelo posible. “Gracias, Valentín, pola túa sempre proximidade e apoio nesta tarefa”.