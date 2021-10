Sale por su propio pie del vehículo tras volcar en la autopista AP-9

Santiago. No hubo que lamentar heridos en un aparatoso accidente de tráfico que se registró ayer por la mañana, al filo de las 11.00 horas, en la Autopista del Atlántico (AP-9) a su paso por la capital gallega. Según informaron fuentes de la Policía Local de Santiago, el siniestro tuvo lugar en el kilómetro 79, en dirección norte, justo en el punto que enlaza la autovía de Ourense con la AP-9. El turismo se salió de la vía y tras un fuerte impacto acabó volcando, pero afortunadamente la persona que lo ocupaba no sufrió daños. Los agentes confirmaron que salió por su propio pie y que la persona no precisó de asistencia sanitaria.

El estado en el que quedó el turismo llamó la atención de no pocos usuarios que en ese momento circulaban por la autopista. Al no haber que excarcelar a ningún ocupante, no fue necesaria la intervención de los bomberos, que en cambio, sí tuvieron que acudir a la misma zona, en concreto a la rotonda que enlaza la carretera y la autovía de Ourense con la AP-9 para proceder a una limpieza de calzada después de que un vehículo sufriera un pérdida de líquidos del motor, tal y como confirmaron desde el parque compostelano a este periódico. ECG