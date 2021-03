Salgueiriños: estrea en formato autocine do filme ‘María Solinha’

cultura. O aparcadoiro de Salgueiriños acolle mañá, ás 19.45 horas, a grande estrea en formato de autocine do filme María Solinha. A presentación acudirá o director, Ignacio Vilar. Ademáis de poder ver esta película nunha pantalla xigante, cada coche recibirá o son dende unha frecuencia FM. O Autocine está dentro das accións do Concello de Santiago con ocasión do 8 de marzo, xa que María Solinha ten como protagonista indiscutible á muller ao trazar na súa trama o paralelismo entre as dificultades desta muller de Cangas condenada e queimada pola Inquisición no século XIX, e as dificultades que segue tendo a muller no século XXI para desenvolerse de xeito totalmente libre no plano laboral, social, familiar, etc. Pódense reservar entradas gratuítas para o filme en www.autocine.gal. REDAC.