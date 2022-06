San Xoán: pura magia en Santiago

Santiago celebró anoche el San Xoán por todo lo alto. Después de que en los dos años anteriores la situación sanitaria impidiese la organización de cacharelas en espacios públicos, los distintos barrios de la ciudad se volcaron en la celebración de la noche más corta del año. De esta forma, más de 700 cacharelas, públicas (30) y privadas (700), iluminaron la capital gallega. Desde primera hora de la tarde se sucedieron los festejos en distintos puntos de la ciudad, donde las hogueras y las sardiñadas acapararon las celebraciones. Sar, Vista Alegre, San Pedro, San Lourenzo, Conxo... La noche de San Xoán se extendió por calles y barrios de Compostela, y, este año sí, pese a la amenaza de lluvia, la fiesta se prolongó hasta la madrugada.

Entre las propuestas más originales para celebrar la noche más corta del año destacó Sar Xoán 2022, que, organizado por el Espazo Veciñal do Sar, en colaboración con los vecinos del barrio, incluyó una completa programación llena de actividades para todo aquel que quiso participar. De esta forma, el barrio se llenó de un gran ambiente musical y cultural, y todos los asistentes disfrutaron de la tradicional cacharela y las sardiñadas. San Xoán fue, además, motivo de celebración para el comercio y la hostelería. El Sar Xoán 2022 arrancó ya por la tarde con la Feira do Comercio do Barrio, en las rúas Sar y Ponte de Sar, con la participación de más de 15 stands. Asimismo, el programa musical corrió a cargo de Xabier Mugardos, Rabeira, Tecla Negra, Balura, la Agrupación Folclórica de Colexiatas do Sar, Os Enxebres de San Lázaro y Reviravolta.

Asimismo, el plan de la jornada de San Xoán incluyó la puesta en marcha del Tren Cacharelo, que conectó CGAC-Burgo das Nacións-Carballeira de San Lourenzo-Avenida de Xoan Carlos I, con lo cual permitió acercarse a los distintos barrios que celebran el San Xoán.

Conxo. Otro de los puntos de gran celebración fue el barrio de Conxo. El programa del día, organizado por la asociación Conxo Aberto, comenzó a las 18.30 horas, con la “procura das herbas de San Xoán”, a través de un roteiro guiado por Pura Seoane. Además, antes de la sardiñada y la gran cacharela se organizaron juegos populares y se encendió la hoguera para los más pequeños. La fiesta estuvo amenizada por el grupo de música tradicional Varacuncas y tras la quema del meco se realizó un espectáculo de fuegos de luces.

Y ya en el casco histórico, la praza de Mazarelos acogió, tras dos años de parón, una nueva edición del Festival de San Xoán, organizado por Turismo de Santiago, entidad de promoción turística del Concello. El programa del festival arrancó a las 17.00 horas e incluyó obradoiros de pandereta y percusión tradicional, danzas tradicionales, baile gallego, canto y aturuxos, y Ramiños de Herbas de San Xoán.

No obstante, a lo largo de la jornada de ayer, teniendo en cuenta la inestabilidad meteorológica, se cancelaron algunas de las celebraciones previstas. No se celebró, por ejemplo, el concierto de la Banda Municipal de Música programado en la praza de Praterías, y en el barrio de San Lourenzo se suspendió la verbena “por mor do tempo”.