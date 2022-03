Sánchez-Brunete reclama a mellora da oferta de aparcamento na cidade

Santiago. O portavoz do grupo municipal popular, Alejandro Sánchez-Brunete, solicitoulle onte, en rolda de prensa, ao Goberno de Sánchez Bugallo que introduza “na axenda política e na axenda orzamentaria unha mellora na oferta de aparcamento en Santiago”. Ademais, destacou que o alcalde “despacha a demanda de aparcamento, cando os aparcamentos son un ben demandado pola sociedade, cun búsquense vostedes a vida”. Para o voceiro do PP, a necesaria adaptación das cidades cara a unha contorna máis humanizada, onde o tránsito peonil recupere un espazo central, “non pode facerse de costas a unha realidade na que os vehículos seguen a ter un uso maioritario e imprescindible para moitos segmentos da poboación”.

Na súa intervención, Sánchez-Brunete explicou que o seu Grupo presentará, no vindeiro Pleno ordinario, unha proposición na que se lle solicitará ao Goberno local que para facer estas melloras se apoie en catro eixes: a realización dun estudo sobre as necesidades de aparcamento no Concello; a necesidade de distribuír ou optimizar a oferta de prazas en superficie; ofertar novos aparcamentos públicos a construír; e unha aplicación efectiva das novas tecnoloxías.

O portavoz popular destacou que “o estudo é necesario porque só se pode dar resposta axustada a unha demanda de aparcamento se se coñece en detalle a mesma”. “Co fin de planificar a oferta de novas prazas de aparcamento e para optimizar as existentes é necesario coñecer as características da demanda. Non é o mesmo o que solicita un residente, que un turista ou unha persoa que se traslada a Santiago a traballar, entre outros exemplos”, indicou Sánchez-Brunete. Este punto, dixo, debería abordarse no Plan de Mobilidade Sostible, pero, como remarcou o portavoz Popular, “este Plan, no mellor dos casos, non o teremos enriba da mesa, como mínimo, ata dentro de ano e medio”.

A segunda liña de actuación, baséase na revisión das zonas de reserva de aparcamento. "Ten que ser analizada a asignación de rúas, porque o reparto actual non parece de todo equitativo; e a optimización das prazas reservadas, xa que, durante o día, unha orcentaxe destas praza se atopan baleiras", engadiu o portavoz popular.