Sánchez Bugallo califica de moi boa noticia o visto e bo para o selado do vertedoiro de Miramontes

CLAUSURA. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, cualifica de moi boa noticia a conformidade, por parte da Xunta de Galicia, ao proxecto de selado do vertedoiro de Miramontes. “A partir de agora avanzaremos na clausura de selado deste vertedoiro que tantos disgustos lles leva dado os veciños e veciñas e tantos problemas lle leva causado ao concello” compostelán, indicou.

Sertego xa ten o informe de viabilidade da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia, dando conformidade ao proxecto de selado do vertedoiro de Miramontes. Na páxina 4 do informe sinala que “en virtude do recollido no artigo 21 da Orde do 20 de xullo de 2009 pola que se regula a construción e a xestión dos vertedoiros no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no exercicio das competencias que ten atribuídas, dá a conformidade ao proxecto presentado, podéndose polo tanto iniciar as obras correspondentes ao selado do vertedoiro, incluidas no proxecto denominado “Mellora do plan de restauración do espazo natural da Canteira de Miramontes”.

Antonte entrou o xustificante de rexistro electrónico enviado pola empresa Sertego, Servicios Medioambientales SL; para que o departamento de Urbanismo o teña en conta na tramitación da correspondente licenza de obra, xa solicitada. En declaracións aos medios o alcalde lembrou que “temos autorización medioambiental e agora informe positivo da Xunta, e polo tanto procederemos a tramitar a licenza para que se execute canto antes”. Segundo figura no escrito expositivo remitido á Xunta, “o documento técnico presentado ten por obxecto adaptar o proxecto de selado do vertedoiro de Miramontes para formular unha solución de selado e clausura final de maior estabilidade e garantía ambiental. rEDACCIÓN