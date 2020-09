Sánchez Bugallo: “Todos os colexios van abrir hoxe nunhas condicións razoablemente boas”

Santiago. Ante la apertura del curso escolar, y tras días de reuniones con directores de colegios y con representantes de las ANPAS, el alcalde se muestra optimista respecto a la vuelta a las aulas. Los puntos más sensibles, como era el de la limpieza, han quedado solucionados. “O Concello fixo un sobreesforzo brutal porque a limpeza, o mantemento e a vixilancia corre á súa conta. Reforzáronse todas as quendas de limpeza. Implica un sobrecoste alto”, expresó Xosé S. Bugallo en una entrevista concedida a Onda Cero. “Todos van abrir en condicións razoablemente boas”, manifestó el alcalde.

Otro de los puntos que más dolores de cabeza ha provocado estos días es el de los comedores escolares. “Outros anos o 90 % das familias sabe se usará o servizo. Este ano non é así. Hai coles nos que aínda estamos vendo que se fai hoxe co comedor porque non sabemos se haberá algún comensal”, aclaró.

Al margen, la huelga convocada es otro problema de esta jornada. Según anunció Bugallo, en colegios como Monte dos Postes, donde las obras finalizaron el lunes a las tres de la tarde, tanto el profesorado como el ANPA la apoyan.