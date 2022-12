Sanmartín pide ao 2023 que Santiago “saia do letargo”

BALANCE. A voceira municipal do BNG sinalou que 2022 foi un ano de parálise da xestión municipal: non saíu o prometido contrato de transportes e os autobuses cáense a cachos e teñen avarías constantes, a media do período de pago a provedores está en 68,05 días (fronte aos 30 que marca a lexislación, chegando en agosto aos 83,4, case o triplo) e continúan os problemas nas obras, tanto nas propias (Concheiros, o Hórreo...) coma nas realizadas pola Xunta sobre as que falta seguemento e diálogo veciñal (Conxo, Rodríguez de Viguri). “Este foi un ano desastroso para o transporte público en Compostela, con autobuses avariados e con importantes deficiencias e unha reacción moi tardía do goberno municipal para alugar autobuses de substitución por 55.500 euros ao mes, durante un período que chegará aos dous anos e pagaremos composteláns e compostelás”, indicou Goretti Sanmartín, quen tamén sinalou que o alcalde presentou dous plans de contratación (en 2020 e 2022) que incumpriu e perdeu toda a credibilidade sobre as súas promesas electorais.

Por outra parte, dixo, a xestión administrativa continúa sendo nefasta, con atrasos inxustificábeis para pagar as subvencións, de maneira especial as culturais e deportivas, que puxeron en risco entidades e pequenas e medianas empresas e con edificios que caen na Cidade histórica por falta de axilidade nas licenzas e incapacidade de Bugallo de conseguir máis fondos para o Consorcio. “Onde fican as promesas de choiva de millóns para Compostela, cunha entidade que nin sequera cobre as demandas de mantemento, insonorización e rehabilitación de edificios?”, cuestionou a voceira. REDACCIÓN