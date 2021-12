Santiago acogerá en 2022 los vuelos de prueba de los primeros aerotaxis

La compañía de servicios de sistemas aéreos no tripulados Umiles presentaba hace solo unas semanas el primer aerotaxi español, Umiles New Concept by Tecnalia, que permitirá trasladar hasta dos personas en un trayecto de 15 minutos o 15 kilómetros dentro de las ciudades. En el transcurso de la feria de drones Expodrónica celebrada en Ifema, donde fue presentado, el consejero delegado de la compañía, Carlos Poveda, explicó que se trata de un prototipo diseñado por el centro de investigación Tecnalia, al que Umiles ha comprado su patente. La aeronave, que alcanza una altura en vuelo de entre 100 y 300 metros, aunque puede llegar a 800, está formada por una cabina aerodinámica propulsada por cuatro drones colocados en la parte superior e inferior de la cabina que se mueven de forma independiente, pero coordinada entre sí.

Este aerotaxi, cuyo precio podría rondar entre 200.000 y 300.000 euros, comenzará a volar a partir de marzo en varias capitales europeas, entre las que se encuentra Madrid, como parte de un proyecto de investigación. No obstante, Umiles no espera poder operar con ella como negocio hasta 2030, y la compañía presentará en junio de 2022 otra nave que podrá llevar hasta cinco personas, además del piloto, entre vías urbanas.

En cualquier caso, este no será el primer prototipo de Vehículo Aéreo Autónomo que surcará los cielos de España, ya que el Megadrón prestado a la Policía Nacional estará próximamente en Santiago, además de en Barcelona, para sus propias pruebas. Esta aeronave (EHang 216) de ocho hélices y una capacidad de carga máxima de 220 kilos es capaz de transportar a dos personas, pesa solo 600 kilos y puede alcanzar una velocidad de 130 km/h. Fabricado por EHang (especialistas en este tipo de vehículos), este dron autónomo es capaz de despegar y aterrizar verticalmente, tiene una longitud de 5,6 metros y una autonomía máxima de 35 kilómetros. Además, utiliza conectividad LTE y 5G para comunicarse con el móvil o el centro de comando.

La unidad que ha presentado el cuerpo de Policía forma parte de una serie de pruebas que se empezarán a llevar a cabo en España próximamente en distintas ciudades españolas, entre ellas Santiago y que gestionará la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

ENTORNO URBANO. En el ámbito de este sector, la capital gallega albergará en 2022 una de las mayores demostraciones de servicios de movilidad con vehículos aéreos en entorno urbano que se realizarán en Europa. Estas pruebas forman parte del proyecto H2020 AMU-LED, que involucra a 17 compañías e instituciones de Europa y Estados Unidos, entre ellas el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG). Combinará multitud de ejercicios con vehículos tripulados y no tripulados, incluyendo la simulación de pasajeros en taxis aéreos, transporte de paquetería, labores de inspección o fotografía aérea.

SEGUNDO SEMESTRE. El ITG participa en este proyecto como la entidad encargada de diseñar, liderar y coordinar las demostraciones con tráfico real previstas en Compostela, que se llevarán a cabo “entre agosto y septiembre del próximo año”, tal y como indicaba el pasado mes de julio en Santiago el responsable de I+D del Instituto Tecnológico de Galicia, Enrique Ventas, durante la sexta edición de Unvex, el mayor evento de vehículos no tripulados que se celebra en España.

En este sentido, destaca que en China ya se están utilizando taxis aéreos para el transporte de viajeros, si bien añade que en Europa los procesos de certificación son más lentos. “No es fácil fijar una fecha, pero entendemos que entre 2023 y 2024 ya veremos muchas más operaciones de drones en las ciudades, y empezará a ser algo más habitual”, sostiene el responsable de I+D del Instituto Tecnológico de Galicia.