Santiago: apuesta por el Xacobeo y mejora de la calidad turística

El proyecto de presupuestos autonómicos refleja un decidido respaldo a la celebración del Xacobeo y la profesionalización del turismo en Galicia. A este Año Santo prolongado se destinan dos importantísimas partidas, una de ellas de 24,8 millones de euros, y otra con cuatro millones.

Las restricciones que durante este año han impedido o dificultado la realización de muchas actividades públicas obligó a aplazar las más importantes, que ahora podrán contar con el consiguiente respaldo presupuestario.

Pero estas importantes partidas no son las únicas que figuran en las cuentas, ya que también se destinan tres millones a la mejora y adecuación de los albergues del Camino de Santiago. En esta misma línea figura 5,6 millones más, en este caso para la mejora de la señalización de la Ruta Jacobea. Son dos aspectos sobre los que ya se ha trabajado intensamente durante los últimos años para la preparación de la convocatoria, y que ahora se intensificarán.

Perteneciente asimismo a esta finalidad acogedora está un establecimiento situado en la meta del itinerario, y que está llamado a desempeñar un papel fundamental, como es el complejo de Monte do Gozo, en cuya optimización está previsto realizar una inversión de más de dos millones de euros durante el próximo ejercicio de 2022.

Hostelería. En esta misma línea estarían otras dos inversiones previstas en las cuentas autonómicas; una concretamente en Santiago, en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, donde se invertirán cien mil euros para el desarrollo de un programa de profesionalización turística, y otro más, en este caso de 6,9 millones de euros para el fomento de desarrollo de Galicia como destino turístico.

Se trata, pues, de inversiones que apuestan directamente por conseguir que el Xacobeo prolongado tenga la mayor repercusión posible en la economía de toda la comunidad, Unas inversiones que, como destacaba ayer el presidente de la gestora compostelana del PP, Borja Verea, “contrapóñense cos orzamentos do Goberno central que vimos a semana pasada, onde se seguen repetindo os mesmos proxectos; pero xa non é que non estean rematados senón que nin sequera están comezados”, afirmó.

En este sentido, destacó el trato que la administración autonómica concede al Xacobeo, “ocupando un espazo que lle correpondería ao concello de Santiago”, lamentando que “este goberno municipal non teña política de turismo e moito menos un proxecto para estes dous Xacobeos, sen partida orzamentaria, nin plan, nin proxecto”.

ENLACE ORBITAL. Verea afirmó que “o Partido Popular a través da Xunta de Galicia volve apostar pola cidade de Santiago cuns orzamentos que buscan seguir transformando a cidade, serios, cribles”. Además, recordó que “os principais proxectos están xa rematados, como é o edificio Fontán da Cidade da Cultura, como é a Estación de Autobuses, a nova Pasarela, os accesos á cidade, como en San Lázaro, Conxo ou no Polígono do Tambre”.

Por otra parte, en una nueva referencia a la “ineficaz” gestión del Gobierno central, lamentó no saber nada “nin da estación do tren nin na depuradora”, al tiempo que calificó de “moi lenta” la ejecución del enlace Orbital, actuaciones, señalan, que dependen de Madrid.

POLO BIOTECNOLÓGICO. Como inversiones más destacadas para Santiago, el presidente de la gestora del Partido Popular de Santiago destacó la apuesta por el Polo Biotecnológico de A Sionlla, que “debe converter a Santiago na capital de biotecnoloxía xerando empregos de calidade e valor engadido, apostas de investimento como é o novo edificio do Imelga, ou a ampliación do Hospital do CHUS, ou como é a nova Cidade de San Caetano que se instalará na vella parcela da estación de autobuses”.

Para Borja Verea, “estamos ante uns orzamentos nos que o PP volve demostrar un ano máis, a través da Xunta de Galicia, o seu compromiso con Santiago, cuns orzamentos serios e executables”, concluyó el diputado popular.