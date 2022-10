‘Santiago Central’: límites al coche antigualla, pero no para residentes

La estipulación del ‘Santiago Central’, una zona libre de emisiones que parte de la premisa de proteger la calidad de las principales ciudades, marcará un antes y un después en la capital gallega. Esta normativa, que choca con buena del parque automovilístico nacional, tendrá una especial incidencia en Compostela, aunque esto no provocará que se obligue a cambiar de vehículo a los residentes.

En este sentido, durante estas últimas semanas, en estas páginas se ha venido hablando de los cambios en la regulación del tráfico que se preparan para el futuro de la capital gallega, pero para ello hay que tener en cuenta también un aspecto: las ordenanzas tienen unas ‘líneas blancas’ que permitirán adaptarse a las necesidades de los compostelanos.

De este modo, apuntó el concejal de Movilidad, Gonzalo Muíños, a EL CORREO GALLEGO, “a nova ordenanza non lle obriga a cambiar de coche aos veciños”, remarcando que se trata de un matiz muy importante. “Teña o automóvil que teña, poderá circular para chegar á súa casa”, sentencia.

Con todo, esto no supone que los censados en el municipio tengan carta libre para moverse en estas ‘áreas limpias’, sino que está pensado tan solo para que accedan a sus hogares, a similitud de lo que sucede ahora, por ejemplo, en San Pedro, por donde sólo pueden pasar con su coche los que residen allí.

Por ello, en el caso de disponer de un turismo particular que no encaja en la nueva normativa, el propietario podrá circular por sus calles cercanas, pero no pasar a otras zonas, que estarían vetadas, en el caso de que se marquen en un futuro.

Así, los principales afectados serían los visitantes foráneos o del entorno rural, puesto que en su caso (y atendiendo siempre a las estipulaciones de la ley), de poseer un vehículo antiguo, se encontrarían con entornos cerrados para su paso.

Teniendo en cuenta esta aplicación de la norma, indirectamente, puede resultar positivo para que Santiago, cuyo censo se mantiene congelado a escasa distancia de la barrera de los cien mil habitantes, pueda ganar población y supere, al fin, dicha cifra. Así, existe un porcentaje elevado de ciudadanos que no están censados, pero que sí viven en algún inmueble de la capital gallega.

UNA NORMA QUE AFECTA A MUCHOS. Por precio o su menor consumo, el vehículo de gasoil, el más afectado por estas nuevas normativas medioambientales, se consideraba el coche proletario, dado que resultaba más económico para los bolsillos más limitados. Sin embargo, esta aceptación clásica se enfrenta ahora a un problema, puesto que cada vez serán menos los lugares que podrán recorrer.

En esta línea, en base a las especificaciones de la Dirección General de Tráfico, todos aquellos automóviles de diésel, para entrar en el ‘Santiago Central’ tendrán que ser de septiembre de 2015 en adelante, por lo que quedan fuera todos aquellos que en la actualidad ya hayan pasado de los ochos años, afectando a buena parte de la población.

Esta restricción tan grande contrasta con las mayores facilidades que tendrán aquellos que posean uno de gasolina, puesto que la fecha límite se marca en enero de 2006, es decir, sólo concierne a los que superen los quince años.

Por lo tanto, estas áreas libres de emisiones quedarán para aquellos turismos posteriores a esas fechas (2014 en el caso de los de más de ocho plazas y los pesados), así como a los ECO, híbridos, a gas o ambos; y los 0 emisiones, los más eficientes, que se integran de eléctricos de batería (BEV), eléctricos de autonomía extendida (REEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.