Santiago Centro pon en marcha unha campaña con ofertas para a volta ó cole

Santiago. Os preto dun cento de comercios integrados en Santiago Centro, Área Comercial, están xa preparados para a volta ao cole. Nesta época, un dos períodos de compras máis significados, os clientes poderán atopar no Ensanche de Compostela os mellores produtos aos mellores prezos, coa atención personalizada e a garantía do comercio local e servizos adicionais coma o aparcadoiro gratuíto na maior parte dos parkings da zona nova.

Entre a oferta de compras para a volta ao cole que ofrece Santiago Centro atópanse varios dos comercios máis significados da cidade nos sectores da libraría e a papelaría; o equipamento deportivo; a roupa e o calzado para nenos e nenas; os xoguetes; a tecnoloxía, un dos piares das novas formas de educar; a óptica; ou os centros para a aprendizaxe de idiomas.

Os escaparates do Ensanche xa locen estéticas alusivas a esta época do ano, e entre as ofertas ás que os clientes se poden acoller atópanse descontos, bonificacións para o comezo do curso en ximnasios e centros de ensino de idiomas ou campañas para reducir o uso de plásticos na actividade educativa, contribuíndo a unha contorna máis sostible.

Ademais, os clientes do Centro Comercial Aberto do Ensanche non teñen que perder o tempo buscando onde deixar o coche. Na actualidade, medio cento de establecementos están adheridos ao programa de aparcadoiro gratuíto de Santiago Centro, a través do cal subministran tickets de aparcamento prepagados aos clientes. Estes negocios están identificados na súa porta co distintivo azul alusivo á campaña. ECG