Santiago chega a Corea do Sur e Xapón

Santiago. A primeira tenente de alcalde e concelleira de Urbanismo, Cidade Histórica e Acción Cultural, Mercedes Rosón, participou onte na asamblea do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España celebrada en Cáceres; na que se anunciaron as próximas accións de promoción internacional que vai levar a cabo o Grupo en Asia e Iberoámerica. Foi un día despois da entrega do Premio Patrimonio 2022 á galerista Helga

de Alvear, por converter o Museo Helga Alvear nunha re-

ferencia da arte en Europa.

O presidente do Grupo, o alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, explicou tras a reunión da asemblea que “a primeira acción internacional prevista para a próxima semana é a promoción das nosas cidades en Asia, concretamente en Xapón e en Corea do Sur, dous mercados estratéxicos para o Grupo. Alí, tanto en Tokio como en Seúl, terei ocasión, en colaboración con Paradores e Turespaña, de manter encontros cos operadores turísticos e axencias de viaxes máis relevantes de ambos países para mostrar todo o que ofrecen as cidades do Grupo, coa vista posta en atraer a estes visitantes, que se caracterizan por un alto poder adquisitivo e por estancias longas no noso país. Transmitirémoslles a nosa oferta patrimonial, e as virtudes que máis aló dela adornan as nosas cidades, ben comunicadas, con establecementos hostaleiros de gran calidade, moi cómodas, con amplas zonas peonís e cunha oferta cultural extraordinaria”. ecg