Santiago(é)Tapas: inicio das probas de selección

CONCURSO. O concelleiro de Turismo, Sindo Guinarte, e o presidente da Asociación Hostalaría Compostela, Thor Rodríguez, asistiron onte na sede desta entidade ao arranque das probas de selección das tapas do XIII Santiago(é)Tapas, o concurso de tapas de Santiago, un evento promovido por Turismo de Santiago e organizado pola Asociación Hostalaría Compostela que se celebrará do 11 ao 28 de novembro. Sindo Guinarte destacou que a organización de Santiago(é)Tapas é unha sinal da volta á normalidade, tanto para os establecementos como para o público, dentro do contexto actual. Quixo agradecer o esforzo que se está facendo o sector para afrontar do mellor modo posible a crise xerada polo covid-19 e amosou a súa confianza en que o concurso de tapas será un éxito de participación. Durante tres días -desde onte e o 15, 18 e 19 de outubro- un xurado profesional ocuparase de avaliar a calidade das tapas para decidir se poden participar no concurso. ECG