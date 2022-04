Santiago estrenará vuelo directo a la isla Terceira

Famosa por la belleza de sus paisajes naturales y el patrimonio histórico con palacios, conventos e iglesias renacentistas, fortalezas, jardines y coloridos callejones de su principal ciudad, Angra do Heroísmo, Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1983, la isla de Terceira, en el archipiélago de las Azores, estará conectada esta Semana Santa con Compostela gracias a un vuelo directo programado por el turoperador gallego YuTravel, que ayer lo presentó en una fiesta en el hotel Oca Puerta del Camino.

Será el primer vuelo comercial de la historia entre los aeropuertos de Santiago y Lajes, tal y como explicó el director general de YuTravel, Jesús Ares, destacando que fletarán un avión con salida de Lavacolla el 13 de abril y regreso el día 17.

“Se trata de una operativa especial de Semana Santa en vuelo chárter operado por la compañía Privilege Style”, señaló, en un viaje de algo menos tres horas con salida a las 19.00 desde Santiago y llegada a Terceira a las 19.35, hora local, y regreso de la isla a las 17.00, hora local, con aterrizaje en Santiago a las 22.00 h”.

Se trata de una apuesta más del turoperador gallego con sede en Cambados por “conectar Galicia con nuevos destinos”, ofreciendo en esta ocasión a los viajeros “la posibilidad de descubrir el patrimonio, la espectacular fauna y flora y el buen clima de una isla paradisíaca muy próxima a nuestra comunidad, como es Terceira”, tal y como afirmaron desde la empresa, que ha centrado su actividad en destinos como Algarve, Cabo Verde, Madeira y Azores, de cuyos atractivos turísticos hablaron ayer a los medios de comunicación y a la red de agencias de viajes de Galicia.

Lo hicieron en el transcurso de una gala junto a representantes de la Cámara de Comercio de Angra do Heroísmo, Marcos Couto y Antonio Simóes, presidente y vicepresidente respectivamente de la entidad, que calificaron Terceira como uno de los mejores destinos mundiales a nivel de cuidado y preservación del medio ambiente, destacando su “autenticidad, hospitalidad y seguridad”.

ATRACTIVOS. Un archipiélago con grandes atractivos, como Monte Brasil, los Miradores do Facho, Serretinha o Serra do Cume, las piscinas naturales, la Cueva de la Gruta do Natal o la Lagoa de Patas, además de la propia capital, Angra do Heroísmo, antigua capital de Azores, o la playa.

Además, los participantes destacaron en la presentación las muchas actividades que ofrece la isla de Terceira a los viajeros, como la observación de ballenas, buceo e inmersiones en las aguas del Atlántico, trekking, rutas en bicicleta a través de bosques encantados y lagunas volcánicas, pesca deportiva, kayak en la costa de la isla, paseos en globo o golf.

Amenizada por Oswaldo Digón y Breocans, la fiesta incluyó la degustación de una pequeña muestra de la gastronomía de la isla.