Santiago fomenta a igualdade e loita contra a violencia machista

A capital compostelana continúa reafirmando o seu compromiso coa igualdade e a loita e prevención contra as violencias machistas. Así, nunha sesión extraordinaria, a Xunta do Goberno local aprobou a concesión de subvencións para “o fomento de actividades e programas a favor da igualdade efectiva entre mulleres e homes e das persoas do colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual, Queer e intersexual (LGTBQI) de prevención e loita contra as violencias machistas para o ano 2022”.

Destas axudas, dun total de 28.593,98 euros, beneficiaránse un total de catorce entidades locais. Estas, á súa vez, poderán recibir ata un máximo de 2.500 euros.

Este programa municipal atópase dividido en tres liñas de subvención. A primeira liña está dirixida a programas e actividades de fomento da igualdade efectiva entre mulleres e homes. O obxecto desta é o de apoiar a realización de actividades e o desenvolvemento de iniciativas que promovan a igualdade de xénero. A segunda delas céntrase en financiar aqueles programas e actividades que fomentan a igualdade efectiva das persoas LGTBQI, no que se inclúen accións de sensibilización contra os estereotipos e prexuízos e de promoción da visibilidade e normalización dos dereitos do colectivo. Con respecto á terceira liña, esta enfócase naquelas iniciativas que contribúen á prevención das violencias machistas no municipio de Compostela, apoiando a posta en marcha e o desenvolvemento de actividades que teñan como finalidade avanzar cara a unha cidade libre de violencias machistas.

Así, entre as catorce entidades locais que se beneficiarán destas axudas están Xogando somos iguais, da Asociación para a Promoción e Integración das Mulleres Galegas do Rural (AGRA) cunha axuda de 2.500 euros; DIVA: Programa de Formación, Orientación e Atención ás persoas LGTBIQA+ e familias, de Arelas, con 2.500 euros; Mulleres na Raia, da Asociación Arraianas tamén con 2.500 euros; Tempo en Igualdade, da Federación de Asociacións de Mulleres Rurais (FADEMUR) con 2.500 euros; Proxecto Recréate, da Asociación e Mulleres con Discapacidade en Galicia (ACADAR) con 953,22 euros; Acaroar, da Asociación da Plataforma polo Emprego (2.500 euros); “V Xornadas de Tecnificación e Empoderamento en Hockey sobre Patíns Feminino, do Hockey Club Raxoi con 2.500 euros; Mulleres sordas en acción, da Asociación de Personas Sordas de Santiago de Compostela con 700 euros; Labregas e espazos de venda, do Sindicato Labrego Galego con 2.500 euros; Programa IX Muller en Igualdade, da Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (AEIGA) con 1.500 euros; Xuntas cara a Igualdade, da Asociación Centinelas con 2.500 euros; Achégate a nós, da Asociación de Empregadas de Fogar Xiara con 1.500 euros; Tecendo fíos de cores, da Fundación Amigos de Galicia con 2.500 euros; e Muller Tea: proxecto de igualdade e prevención da violencia de xénero a través do apoio nas súas necesidades, da Federación Autismo Galicia cunha cantidade de 1.440,76 euros.

Por outra banda, na mesma sesión, a Xunta de Goberno local tamén aprobou unha adxudicación para a realización dun estudo que sirva como base para a elaboración do plan de acción da Axenda Urbana 2030 de Santiago. Financiado ao abeiro dunha convocatoria do Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana no marco dos fondos Next Generation EU. Este servizo foi adxudicado á empresa a Estrategia y Organización SA por un importe total de 89.512,68 €.

Tamén foi aprobado un convenio coa Universidade de Santiago polo que se concederá unha subvención por valor de 40.000 euros para a realización das accións “Dirección executiva da Axenda Urbana de Santiago de Compostela”, dentro do Plan Estratéxico de Acción Local (PEAL) e “Xestión do Comité Socioeconómico”, de acordo cos obxectivos plantexados no marco do programa Compostela Móvese 2022.

Do mesmo modo, o executivo municipal deu conta da sinatura do convenio entre o Concello de Santiago e a entidade Cruz Roja Española para o financiamento do Programa: SEMUS COMPOSTELA (Servicio Municipal de Urxencias Sociais), así coma o financiamento dos Programas de Atención ás Persoas sen Fogar e Teleasistencia.