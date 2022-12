Santiago homenaxea e lembra a Saramago con moita literatura

Con motivo do centenario do nacemento de José Saramago, hoxe vai decorrer no CGAC unha homenaxe ao autor portugués en forma de lectura pública continuada dunha das suas obras mais coñecidas, o Ensaio sobre a Cegueira.

O evento, organizado pola AGAL co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta e do Concello de Santiago, levarase a cabo nun acto que xa conta con preto de 200 inscritos. A lectura dará inicio ao redor das 9.30 e o tempo de lectura previsto para cada unha das persoas participantes é de entre tres e cinco minutos. A obra será lida na versión orixinal, pero poderá usarse a pronuncia galega. Neste sentido, o presidente da AGAL, Eduardo Maragoto, subliñou que un dos obxectivos do acto “é pedagóxico, no sentido de mostrar que os galegos non necesitamos traduccións para acceder á literatura portuguesa”.

O acto será gravado e retransmitido online en tempo real e conta coa colaboración da Fundação José Saramago, cuxa presidenta, Pilar del Río, será unha das primeiras lectoras. O encargado de abrir a lectura pública será o alcalde da cidade, Xosé Sánchez Bugallo, ás 9.15 horas, e a vicepresidenta do Casino, Maribel Martín Misol, será a que peche o acto, ás 21.30 horas. Alén, entre as presenzas que xa hai anunciadas está Valentín García e Anxo Lorenzo da Xunta de Galicia, os dirixentes políticos locais Borja Verea, María Rozas, Goretti Sanmartín e Mercedes Rosón, ou parlamentarias como Paula Prado do PP, Noa Díaz do PSOE ou Mercedes Queixas do Bloque.

Así mesmo, todos os participantes deste acto literario recibirán un marcapáxinas do Madrigal a la ciudad de Santiago, un obsequio de Política Lingüística e do Casino.

UN VÍNCULO MOI ESPECIAL. Saramago estivo sempre moi vinculado a Galicia, terra á que viaxou en moitas ocasións; unha delas, para participar nun congreso da asociación AGAL, que agora o homenaxea, e outra -quizais a máis lembrada- a que realizou a Compostela pouco despois de recibir o Nobel, onde foi galardoado polos alumnos do Instituto Rosalía de Castro co premio San Clemente.