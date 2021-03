Santiago pierde miles de visitantes de alto ‘standing’ al anularse los congresos del año

La hostelería y el comercio no son los únicos sectores que están atravesando dificultades serias debido a la crisis sanitaria del COVID. Así, hay muchas empresas vinculadas al mundo de la cultura, congresos y organización de eventos que apenas han podido trabajar en este último año. Un claro ejemplo es el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago, que el año pasado tuvo que cancelar y aplazar muchas de sus reuniones y simposios previstas para a este 2021, esperando que la situación ya hubiese mejorado.

Sin embargo, la tercera ola de la pandemia echó por tierra las esperanzas puestas en el Xacobeo, y el ejercicio que se presentaba repleto de grandes congresos en la capital gallega parece que se está quedando, de nuevo, en nada.

Así, la directora del Palacio de Congresos, Belén Montero, confirmó a EL CORREO GALLEGO que “todo lo que teníamos previsto para este primer semestre del año ya se ha aplazado o cancelado definitivamente, porque se trataba de foros o reuniones que se habían cambiado de fecha con anterioridad, y ya no se podían seguir posponiendo más”, se lamenta.

Se trataba de un período con mucho trabajo para el centro de reuniones afincado en San Lázaro, que ahora se ha ido al traste. “Abril, mayo y junio estaban a tope de congresos. Iban a ser unos meses de mucho trabajo, pero se ha quedado todo en nada”, señala la responsable.

Así, el fórum del Camino de Santiago, Fairway, era prácticamente la única cita de envergadura que aún se mantenía en el escuálido calendario del Palacio de Congresos a finales del año pasado, y acabó aplazándose para este mes de marzo. Ahora tampoco se va a poder celebrar.

Con la restricciones actuales, en este momento el aforo máximo permitido en el Palacio de Congresos son reuniones de 250 personas, una cifra muy reducida para el tipo de encuentros que acoge esta instalación. “Si queremos superar ese número tenemos que pedir un permiso especial a la Xunta, y esperar que nos lo concedan”, aclara Montero.

Además, el aforo máximo de 250 personas es una medida que se implantó solo hace una semana, así que de momento no tienen prevista ninguna reunión de este tipo en el auditorio compostelano.

El panorama tampoco es alentador para el segundo semestre, donde el centro de convenciones contaba con albergar un gran número de congresos, de los cuales seis o siete eran de una envergadura considerable. Como por ejemplo el Congreso de Oftalmología, al que estaba previsto que asistieran unas dos mil personas. “Somos conscientes de que eso no va a poder ser, aunque tampoco sabemos qué va a pasar, porque como la situación cambia cada quince días, la incertidumbre es una constante”.

Belén Montero añade que los grandes simposios no se pueden organizar de un día para otro, lo que dificulta mucho la situación del sector. “Pensábamos que este 2021 iba a ser un año mejor que 2020, pero para mi sector, desde luego no. Pienso que el turismo sí va a tener un respiro, pero nosotros no. Los congresos grandes necesitan bastante tiempo de preparación. Por ejemplo, si en junio mejoran los casos y se abren las restricciones nosotros no llegaríamos a tiempo para organizar un congreso en septiembre u octubre”, explica.

La esperanza a la que se agarran en el Palacio de Congresos es la modalidad semipresencial. “En noviembre y diciembre del año pasado trabajamos algo con nuestro plató virtual, teniendo a un máximo de 150 personas in situ”, señala Montero.

Espera que poco a poco la gente se vaya animando y se decanten por esta fórmula. “Para hacer eventos de cien personas no necesitamos organizarlos con tanta antelación como los grandes foros”, dice la directora.

Aún así, comenta que ahora mismo no tienen nada en perspectiva y lanza un deseo al aire. “A ver si la gente se anima a hacer cosas pequeñas”, sentencia, sin perder la esperanza de poder trabajar en este Xacobeo. El sector de congresos, antes de la crisis del COVID, estaba viviendo su época dorada en la capital gallega con récord de convenciones año tras año.