A importancia de que a AESIA (Axencia Española de Supervisión de Intelixencia Artificial) veña a Galicia está moi clara. Tratase de unha entidade do Estado español, que dependerá da Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, integrada no Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta axencia terá personalidade xurídica pública e operará de forma independente e transparente, algo vital nunha entidade encargada de velar por un desenvolvemento e uso fiables da Intelixencia Artificial. Obviamente suporá a creación dunha importante cantidade de emprego altamente cualificado, nun ámbito de actividade estratéxico, pero ademáis suporá a atracción de inversións e de talento de fora da nosa comunidade autónoma. Será tamén un aliciente para a aposta galega pola IA, en sintonía coa estratexia que está a seguir Europa, e coa que están perfectamente aliñadas España e Galicia, en particular.

E representará, tamén, un estímulo e un referente para a modernización dos nosos sectores produtivos mediante a integración das tecnoloxías intelixentes, tendo a responsabilidade de ser un observatorio e faro ao redor dun desenvolvemento fiable da IA, que non só estará ao servizo de España, senón de Europa, convertíndose, como primera axencia de este tipo no mundo, nun referente a escala planetaria. Haberá outras cidades de España candidatas a acoller a AESIA, nomeadamente Granada, que leva tempo preparando a súa candidatura, e así o fixo público reiteradamente. Poder competir con esta e outras opcións só será posible se Santiago consigue un apoio firme da Xunta, con compromisos explícitos e relevantes, e en particular aportando unha sede á altura da importancia e o simbolismo dunha axencia que será unha referencia internacional. Tamén Santiago, en liña coa declaración unánime da Corporación Municipal e aliñada coa USC, deberá facer todo o posible por achegar os medios e o apoio necesarios a súa candidatura. As palabras só non chegan.

Galicia é un referente estratéxico en relación a Latinoamérica (un espazo especialmente importante para a UE), ademáis de Portugal e toda a lusofonía. Santiago de Compostela, como capital de Galicia, é o referente desa posición estratéxica, e esta singularidade debe ser aproveitada. Do mesmo modo, Compostela é un referente para Europa, como destino dos camiños que unen a todo o continente con Compostela.. A nosa cidade é un referente no ámbito nacional e internacional da IA. Unha proba evidente diso é que foi a sede en 2020 da conferencia europea máis importante no ámbito científico da IA: ECAI (European Conference on Artificial Intelligence). Recentemente volveu a ser designada Compostela para acoller a edición de 2024, algo inédito no medio século de vida deste congreso científico, un dos máis importantes do mundo no ámbito da Intelixencia Artificial.

Nun artigo recente publicado en EL CORREO GALLEGO por un dos expertos nesta materia máis acreditados de Galicia, o ex reitor Senén Barro, director do CITIUS no Campus Vida, afirmou que “Non son as comunidades autónomas as que competirán por acoller a AESIA, senón as cidades. En todo caso, que as cidades candidatas conten co apoio das súas comunidades autónomas respectivas, non sendo imprescindible, si é aconsellable e seguro que relevante. Especialmente se ese apoio se concreta en poñer todos os medios ao seu alcance: sede, infraestruturas, servizos e recursos humanos de apoio... Medios que se engadirán aos dunha contorna local, cidade neste caso, para que esa candidatura sexa a mellor que Galicia poida poñer ao servizo de España e ata de Europa”.

E remataba o artigop afirmando rotundo que “en particular, será especialmente importante, seguro, ofrecer como sede da axencia un espazo singular e adecuado en tamaño e funcionalidade, con dispoñibilidade inmediata e situado nunha contorna que conte coas mellores infraestruturas de comunicación e computación posibles. Neste sentido, que a Xunta dispoña deste espazo e o poña ao servizo da causa, si sería realmente importante, imprescindible diría eu, para a candidatura galega... se Galicia quere competir con opcións, necesita canto antes decidir onde sitúa a súa aposta e canto está disposta a apostar. Se a decisión se demora ou o que se achega é escaso, corremos o risco de quedarnos como porteiro a media saída, encaixar un gol e, ao final, perder todos o partido”.