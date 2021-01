Santiago se congela con temperaturas insólitas desde hace más de diez años

La Península Ibérica vive estos días envuelta en una masa de aire de frío. Una circunstancia que ya ha dejado temperaturas gélidas en muchos puntos de la geografía española, y Santiago no está siendo una excepción. En la madrugada del martes, el mercurio cayó hasta los -2,2 grados, la temperatura mínima más fría en más de una década: el 29 de noviembre de 2010 marcó -3,2 grados, tal y como recoge el balance histórico del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidade de Santiago (USC). Su director, José Ángel Docobo, avanza que esta situación se prolongará en los próximos días. “La previsión indica que las temperaturas bajo cero se mantendrán varias jornadas; y en Santiago no estamos acostumbrados a un frío tan intenso. La mínima de este martes se midió a las 06.30 horas”, añade el director del Observatorio, quien incide en que hay que remontarse al 2010 para encontrar registros similares. “Además del 29 de noviembre, en 2010 destacan también las jornadas del 24 de noviembre y del 14 de febrero (-2,3º) y los días 9 y 10 de enero, cuando los termómetros cayeron hasta los -2,9 grados”, indica Docobo, quien destaca la intensa helada que se vivió en las últimas horas en la capital gallega. “El lunes, a las diez de la noche, cuando salí del Observatorio ya estaba todo helado”, añade.

Esta situación provocó que se produjesen numerosas caídas en distintos puntos de la ciudad debido al hielo que se acumuló en las calles. En este sentido, desde el grupo municipal del BNG señalaron que recibieron “diversas queixas da veciñanza sobre a falta de previsión de Goberno local ante as baixas temperaturas que están a provocar a formación de placas de xeo en beirarrúas, estradas, pontes e parques de Santiago sen que se adoptasen medidas”, afirmaron.

Tal y como indicaron desde el Bloque, en zonas como As Cancelas, San Lázaro, Belvís y San Pedro se registraron incidentes, “e na Porta do Camiño mesmo tivo que acudir unha ambulancia pola caída de dúas mulleres maiores que esvararon coa xeada nas beirarrúas”.

Ante este escenario, el BNG urge al alcalde a “aplicar un plan de seguranza para evitar caídas co xeo e coa xeada que supoñen un perigo para as persoas que transitan polos parques e polas rúas compostelás ante as baixas temperaturas desta época”.

Así pues, el 2021 comienza con temperaturas especialmente frías en la capital gallega, una situación que contrasta con el año anterior, que fue uno de los más cálidos en las últimas décadas en Santiago: nada menos que en 24 días se superaron los 30º, tal y como recoge el balance meteorológico anual del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la USC, que refleja, además, un verano especialmente seco.

En este sentido, el director del Observatorio destaca que en el mes de julio “non caeu nin unha pinga na cidade de Santiago”. En cuanto al dato de lluvia, pese a que 2020 “rematou con moitos días con precipitacións e cunha importante cantidade de choiva recollida, o que transmitiu a sensación de que o ano foi moi chuvioso, realmente non foi así”, indica. Y es que aunque diciembre fue el mes en el que más llovió, el dato total del año, 1.641,7 litros/ m2, “non chegou á media das últimas décadas en Compostela, que está un chisco por riba dos mil oitocentos litros/m2”.