Santiago sigue adelante con su misión de frenar la invasión de pisos turísticos

Las viviendas para uso turístico y las viviendas destinadas al alquiler mensual “son dos cosas completamente diferentes” para Dulcinea Aguín, presidenta de la Asociación de Viviendas para Uso Turístico de Galicia (Aviturga). Considera que “no son comparables” las unas con las otras, ya que “el equipamiento, los servicios y la calidad de la que dispones” tampoco es la misma en una que en otra.

“Una vivienda que se dedica al turismo es prácticamente una vivienda que se convierte en tu casa, donde tienes todas las comodidades, ya no solo a nivel de equipamientos, sino también a nivel de menaje y de todo lo que te puedas imaginar, para dar un servicio a la persona que se va de vacaciones que le haga sentir como si estuviese en su propia casa”, explica. Por otro lado, asegura que “una vivienda de larga ocupación no ofrece tantas comodidades”, siendo, de hecho, el propio inquilino el que en muchas ocasiones tiene que incurrir en el amueblado y la compra de utensilios para equiparla.

Según los últimos datos con los que cuenta Aviturga, en la actualidad hay en Galicia en torno a 15.000 viviendas, dispersas por toda la comunidad. Sobre todo es Sanxenxo la zona que mayor número concentra: entre 2.000 y 2.500. Le seguirían las principales capitales de provincia.

Aunque, tal y como comenta Aguín a EL CORREO, cada vez está habiendo también más viviendas de uso turístico en zonas rurales y del interior de Galicia. “Ahora mismo hay zonas del interior que si no llega a ser por las viviendas de uso turístico no serían visitadas”, asegura, y pone el ejemplo de la Ribeira Sacra, “una de las zonas que más expansión está teniendo en la actualidad y que, si no llega a ser por las viviendas turísticas, no sería lo que es”. En concreto, en esa zona el pasado año hubo ocupación prácticamente al 100 % durante todo el año para fines de semana y festivos.

“Ahora mismo Galicia demuestra que es un destino seguro, postpandemia, y cuenta con todos los recursos que se pueden tener para visitar, con una combinación inmejorable de paisaje urbano con paisaje rural, costa, montaña, mar e interior, así como unas costumbres muy arraigadas. Yo lo veo un destino muy atractivo”, indica la presidenta de Aviturga. Y las cifras lo demuestran.

Asimismo, Aguín considera que este tipo de oferta de estancia no tiene por qué ‘chocar’ con otras como la reserva hotelera, pues “quién quiere ir a un piso turístico quiere ir a un piso turístico, y quién quiere un hotel, quiere un hotel”. Son perfiles de público diferentes para ambos casos.

“La gente que quiere los pisos los coge por los servicios que les ofrecen, desde viajar con una mascota, hasta poder tener comodidades para viajar con una persona dependiente, o disponer de cocina que permita calentar a cualquier hora del día un café”, ejemplifica. Además, en este tipo de alojamientos los huéspedes no están sujetos a horarios ni a ningún otro tipo de restricción y gozan de una privacidad que en los hoteles no se tiene, de ahí su proliferación durante la pandemia. Cada vez más dueños de segundas viviendas deciden adaptarlas para este uso.