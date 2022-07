Santiago tiene cerca de 50 policías y bomberos menos que hace 11 años

El alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, se refirió durante el pleno del Concello celebrado ayer al “grave problema estrutural en efectivos de policías e bombeiros”; que pasaron de 175 efectivos hace once años a 128 a día de hoy por, explicó el alcalde, una “taxa de reposición de efectivos” que “só permitía cubrir unha vacante por cada dez”. Lo hizo justo tras haberse aprobado por unanimidad, en el turno anterior, un expediente de crédito extraordinario por casi 5 millones de euros para financiar distintas actuaciones en el ámbito rural y urbano.

Durante la intervención del regidor compostelano, este recordó también que hay un acuerdo de Xunta de Goberno de Compostela Aberta en el que especifica que tiene que haber 9 bomberos presenciales en el parte, y que con 45 efectivos en plantilla “isto asegúrase pagando horas extras”. Negó, además, que hubiera reparo alguno. “O que hai son recomendacións”. Recordó que “desde a Lei do 86 non se contemplan as horas extraordinarias”, una realidad que aún no se ha corregido. “Lean vostedes os reparos do Sergas”, subrayó Bugallo.

PRESUPUESTOS APROBADOS. Por otro lado, y como primer punto del día, el pleno aprobó por unanimidad el crédito extraordinario 2022-CREXT-09 de 4.926.503 euros financiado con remanente líquido de tesorería para gastos generales del Concello del ejercicio de 2021, que irá destinado a financiar distintas actuaciones en el ámbito urbano y en el rural. Entre ellas las obras de reparación de la Plaza de Abastos y la reurbanización de las rúas Mallou y Nogueira, del entorno de Conxo y del barrio de Sar.

La propuesta, realizada por el grupo de gobierno a través de la oficina presupuestaria y de contabilidad y defendida por la concejala de Economía, Hacienda, Contratación, Personal y Modernización de la Administración Local, Marta Abal, contempla que este financiamente se realice con cargo a remanente líquido de tesorería para gastos generales (3.322.359,4 euros) y con nuevos ingresos (1.604.143,6 euros) procedentes de la enajenación de Patrimonio Municipal del Suelo (PMS). En esta línea, las actuaciones contempladas con cargo a este último son las obras de reparación de la Plaza de Abastos, (504.143,6 euros), la reurbanización de las calles Mallou y Nogueira (500.000), y las mejoras y reurbanización del entorno de Conxo (300.000), y en el barrio de Sar (300.000).

Por otro lado, con cargo al resto, 3.322.359,4 euros, son la reurbanización de las rúas Mallou y Nogueira (500.000 euros), renovación de parques infantiles del barrio de Avío y Alameda (450.000), tercera base de Basquiños (350.000), vía verde (300.000), sinaléctica informativa de la toponimia del ámbito rural (250.000), proyectos de humanización del eje de entrada Sur (rúas do Restollal y de Amor Ruibal, 200.000) y Norte (rúas do Cruceiro da Coruña e de San Caetano, 200.000), mejoras y reurbanización del entorno de Conxo (150.000) y del barrio de Sar (150.000), mejora del acceso peatonal y seguridad vial de la rúa dos Vilares (dirección polígono empresarial del Tambre, 150.000), reurbanización y mejora de la accesibilidad en el barrio de Vista Alegre (100.000), mejora de la accesibilidad y seguridad peatonal en la rúa dos Vilares (100.000), rehabilitación firmes en las rúas do Home Santo, do Medio, de Costa do Vedor y das Fraguas y su entorno (100.000); obras de reparación en la Praza de Abastos (62.359,4); estudio de Porta do Camiño, Alameda e Intermodal (60.000); mobiliario del campo de la fiesta do Castiñeiriño (50.000); intervención en el cruce de Xeral Pardiñas-República do Salvador (50.000); y la nueva rotonda en rúa do Hórreo (50.000).