“Santiago tiene una gran historia artística que es desconocida para muchos”

‘Beat, pop y rock’. Esta frase pone nombre a la tesis de Alfonso Espiño que ahora se convertirá en libro. ¿Cómo va el nuevo proyecto?

Estamos ya en fase de maquetación con el Consorcio. Yo hace tiempo que quería pasar la tesis a libro, pero como la defendí hace un año, no empezamos a plasmar la idea hasta después. Con el coronavirus se paralizó todo, y ahora ya hemos retomado. Es una coedición del Concello y el servicio de publicaciones de la USC. La parte gráfica es importante, porque busco un diseño atractivo, muy pop, con casi mil fotos. Estamos también buscando un título que pegue, que tenga punch. Me inspiro en libros como Bienvenido Mr. Rock o Crónicas del Vigo yeyé. Este año lo tendremos en mano.

¿Por qué plasmar en libro una tesis que está ya publicada?

A Santiago le hace falta un libro así. Tiene una gran historia musical que es desconocida para muchos. Incluso los que lo vivieron no conocen todas las partes de la historia. Se reúnen todos los aspectos de los comienzos de la música moderna en la ciudad, entre 1954-1978. De hecho, a raíz de mi investigación, recordamos esa época con el Concierto Solidario anual, a final de año, que ofrecen músicos de esa época, como Los Potes.

Si hay algo que llama la atención es la recopilación fotográfica que realizaste para la tesis.

En la tesis, si no me equivoco, hay un centenar de imágenes porque tuve que elegir una por grupo, por tema de espacio. Pero tengo miles de fotos, y en el libro mi propuesta es incluir mil. Las he conseguido como una hormiguita, llamando a mucha gente. Las tuve que digitalizar, y algunas tenían mala calidad. Acreditarlas todas también es un trabajo.

Cuando surgió la idea, trabajabas en bares y grupos de música. ¿Cómo pasaste de eso a la tesis?

Fue un proceso largo. La idea inicial de todo esto la tuve hace nueve años, pero la tesis la empecé a hacer en 2014, y la defendí en 2019. Para hacer la tesis tuve que hacer un máster. Elegí el de Lecturas sobre la ciudad histórica, que imparte la Facultad de Historia de la USC. Antes estaba desconectado desde el mundo académico desde que terminé mi licenciatura en Filología Inglesa en 2006. La idea me la dio uno de los músicos, y luego ya empecé a investigar en la hemeroteca de este periódico para documentarme. Estuve meses trabajando en la biblioteca de la Ciudad de la Cultura, por mi cuenta, solo para recopilar información, y haciendo fotos con el móvil a artículos e imágenes.

¿Qué gusta más a los que han leído algún capítulo de la tesis, de la base de tu libro?

Lo detallada que está. Quise retratar no solo las historias de los grupos, sino los lugares clave de la ciudad, el urbanismo, retratar cómo era la ciudad. Incluye los lugares sagrados en los que se podían comprar discos, guitarras, dónde se ensayaba o donde se podía escuchar música en directo. Mi objetivo es que ahora los jóvenes que lo lean puedan identificar los lugares de lo que pasó en esos años en la ciudad; que digan “aquí se podía comprar un disco de The Shadows”. Muchos me felicitan por el grado de detalle.

¿Qué pervive de esa época?

Todavía hay algunas tiendas como Rimess Musical, en el Hórreo. O Portela Seijo. Están muy cambiados, pero siguen. De locales nocturnos quedan menos. Pero tenemos la discoteca Ruta, originalmente Johakin. Nos queda el Teatro Principal, también. Quedan músicos en activo como Los Potes, Los Chelines o The Music Stars, y otros componentes sueltos que siguen tocando. Y, obviamente, siguen formándose grupos en los institutos y en la Universidad.

¿Tu estudio en la tesis contribuyó a que algunos grupos recuperasen su actividad?

Los Potes y The Music Stars ya se habían reunido con anterioridad. Pero el resto de los grupos se formaron a raíz de esto. Linces Pop se juntaron y yo fui parte de la reunión ya que les hacía falta un bajista. En otros como The Doctors, que aglutinaba a diferentes grupos de los 60, también toqué. A partir de los Conciertos Solidarios, que son un éxito todos los años.

Muchos de los músicos salieron del Colegio Minerva en los primeros años de la década de los 60, colegio que luego fue el Peleteiro.

El Minerva tenía muchas actividades, recursos y profesores con muchas inquietudes. Tenían un coro, una rondalla... De ahí salió gente muy destacada de la cultura de la ciudad y de Galicia. Un ejemplo es Xosé Manuel Beiras. Esto sin despreciar a La Salle, que tenía unas características similares. Y esto se engloba todo en el contexto histórico: fue fruto de una época que era un auténtico caldo de cultivo cultural.