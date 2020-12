Sarela cumple veinte años en su defensa de las personas por daño cerebral adquirido y sus familias

ANIVERSARIO La asociación Sarela cumple hoy, sábado, 20 años desde su fundación por parte de un pequeño grupo de familiares de personas con daño cerebral adquirido. En estas dos décadas, Sarela creció y consolidó su papel centrado en la atención a las personas con DCA, pero sobre todo fue fundamental para el reconocimiento institucional y social de la que es la primera causa de discapacidad y dependencia en España. Para José Balboa, presidente de Sarela, “o 20 aniversario chegou nun momento moi difícil socialmente e aínda máis para as persoas con dano cerebral adquirido, súas familias e as entidades do terceiro sector. Pero como nunca o tivemos fácil, esta nova situación non nos vai obrigar a dar un paso atrás na defensa destas persoas. Todo o contrario. Temos un equipo de familias e profesionais cunha gran capacidade de traballo e compromiso e esa é unha gran fortaleza”. Recordó que Sarela nació en un momento en el que el DCA no se reconocía como tal y que en aquellos años muchos afectados debían desplazarse fuera de Galicia a tratarse. REDACción