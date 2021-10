Sarela reclama rehabilitación especializada para todas las personas con daño cerebral

El Obradoiro acogió ayer el acto central organizado por la asociación Sarela para conmemorar el Día del Daño Cerebral, que desde el año 2007 se celebra cada 26 de octubre. La jornada comenzó con una caminata que partió de la Alameda y finalizó en la praza do Obradoiro, donde se llevó cabo la lectura de un manifiesto por parte de familiares y personas afectadas por esta enfermedad. En el acto participaron, entre otros, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; la concejala de Políticas Sociais, Mila Castro; y representantes de los grupos municipales de la capital gallega.

Cuatro personas con daño cerebral leyeron el manifiesto que, bajo el título As persoas con dano cerebral necesitamos rehabilitación especializada. Mañá podes ser ti, recoge “o sentir e reclamacións das 46 entidades de todo o Estado que forman parte da Federación Española de Dano Cerebral”, indicaron desde Sarela, quien puso el foco “na necesidade de que quen se atopa afectado pola doenza poida acceder desde o minuto cero, a unha rehabilitación específica e especializada; independentemente de onde vivamos, da idade que teñamos, das secuelas que nos quedaran, ou do diñeiro da nosa conta bancaria”.

Durante la lectura del manifesto, Mª Carmen Lavandeira (persona con DCA) recordó que “un ictus pode facer que dun segundo a outro esquezas o nome da túa filla; un traumatismo cranioencefálico pode ocasionar que non sexas capaz de atarte os zapatos; e un tumor no cerebro pode provocar que non saibas como relacionarte cos teus seres queridos”. “Son tres exemplos”, añadió, “de como un Dano Cerebral pode cambiarche a vida de maneira súbita e inesperada”.

“A neurorrehabilitación é fundamental porque nos pode permitir recuperar a nosa antiga normalidade nas mellores condicións posibles. Que despois de ter un Dano Cerebral poidas coller o autobús, subir unhas escaleiras, ou acordarte de felicitar ao teu irmán polos seus aniversarios”, afirmó, por su parte, Jesús Ricoy, familiar de una persona con daño cerebral adquirido.

En el texto, la Federación Española de Dano Cerebral, que representa a 46 entidades y a más de 11.000 personas socias, reclama “que se impulse una Estrategia Nacional de Atención al Daño Cerebral que garantice una atención coordinada, integral y multidisciplinar a cada persona con esta dolencia, independientemente de su situación socioeconómica y de su lugar de residencia; que se elabore un censo de personas con Daño Cerebral para así poder dimensionar los recursos necesarios para la adecuada atención de este colectivo; o que se cree la categoría diagnóstica Daño Cerebral, aplicable en el momento del alta hospitalaria”.