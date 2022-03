Satisfacción polos avances do proxecto ‘Smartiago’

RAXOI. A terceira comisión de seguimento e coordinación do convenio entre a Axencia Galega de Innovación (GAIN) e o Concello de Santiago reuniuse onte para o proxecto Smartiago. Tanto o responsable do proxecto, Sindo Guinarte, como Patricia Argerey, directora de GAIN, coincidieron en sinalar os avances que se están dando nas tres liñas de actuación coas que conta o programa. Guinarte espera chegar a final de ano “co proxecto executado, máis alá de que despois algunhas das accións do programa teñan continuidade a través de living labs, e do despregue do propio Smartiago”. Estas tres liñas de actuación son o sistema intelixente de recollida e tratamento de residuos, iluminación ornamental led biocida e mobilidade. Tres eixos cos que se vai definir a estratexia de mobilidade a cidade, así como racionalizar os servizos de loxística de última milla na zona monumental; definir un novo modelo descentralizado de recollida e tratamento de fracción orgánica; e aumentar o valor do patrimonio histórico combinando os principios do aforro enerxético e a conservación. Pola súa banda, Patricia Argerey indicou que “non podemos estar máis satisfeitos, porque a compra pública innovadora é a mellor ferramenta para dar resposta ás necesidades da cidadanía, prestando uns servizos públicos máis modernos e máis adecuados para a necesidades dos cidadáns”. ECG