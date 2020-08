Saturación judicial con casi 2 años para dictar la custodia de un menor

El decano del Colegio de Abogados de Santiago también dejó claro el malestar de letrados y procuradores con la decisión del Gobierno de habilitar gran parte de mes de agosto, del 11 al 31, con el fin de paliar el retraso acumulado a consecuencia de la crisis sanitaria del covid-19. “Tradicionalmente en agosto los juzgados no están operativos, salvo para asuntos urgentes. Nos ha obligado a estar pendientes de cualquier notificación, como si estuviéramos de guardia. Lo único que ha hecho es romper la conciliación familiar de muchas personas”, sentencia Rabuñal. El responsable de los letrados recuerda que en España hay 270.000 abogados “que no han tenido vacaciones para subsanar el retraso acumulado en los meses anteriores, pero lo cierto, es que esta medida no ha ayudado mucho a agilizar los asuntos pendientes, no ha servido para mucho, sinceramente”, añade. “Los compañeros están muy cabreados con esta cuestión”, concluye el decano.

En su momento, el Gobierno aseguró que la decisión había sido consensuada con todos los agentes implicados, sin embargo, los distintos operadores jurídicos implicados afirmaron que la medida fue unilateral.