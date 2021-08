Se adelanta la apertura al tráfico en Concheiros al diez de septiembre

El alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, y el concejal de Obras, Javier Fernández, visitaron en la mañana de ayer los trabajos que se están realizando en la rúa de Concheiros, que están actualmente en la fase final. De hecho, anunciaron que si no surgen nuevos contratiempos, se podrá adelantar la fecha de apertura de la calle al tráfico al próximo diez de septiembre, en lugar de a finales de mes.

De hecho, los problemas que había con las conducciones ya están solucionados, y está previsto que el miércoles se realicen pruebas de su funcionamiento. Si resultan positivas, a partir del jueves se comenzará a hormigonar, empezando por el lado de los pares. Antes será preciso garantizar que todo funciona correctamente en las redes de servicios, para no correr el riesgo de tener que volver a abrir la calle.

A partir de ahí, se espera que los problemas con la presión del agua que habían denunciado algunos residentes, queden definitivamente solucionados.

Una vez que esté completado el lateral y fraguado el hormigón, los trabajos continuarán por la acera contraria, la de los impares, para que la calle pueda estar operativa a partir de la segunda semana del próximo mes, a pesar que las dificultades aparecidas en el transcurso de los trabajos llevaron a ampliar el plazo de ejecución en quince días.

Ya se han realizado pruebas con el hormigón que se utilizará en las aceras, encintado en losas de piedra, para encontrar la tonalidad concreta que se aplicará en las nuevas aceras de la rúa.

Viviendas. A una de estas dificultades se refirió ayer el alcalde en la rueda de prensa en la que se presentaron los acuerdos de la junta de gobierno. Tal y como había adelantado este periódico, en el transcurso de las obras se descubrió la existencia de dos viviendas que no figuraban en los registros municipales.

Ambas se encuentran situadas en la parte baja, en uno de los pasos inferiores situados en las proximidades del ascensor de Triacastela. Al parecer, hace décadas se construyeron en esta zona dos viviendas sin más hueco al exterior que la puerta. También se ha detectado la presencia de un depósito de gas que carece asimismo del oportuno permiso y se hicieron sin conocimiento de los responsables urbanísticos, tse supone que también a finales del pasado siglo.

Sánchez Bugallo explicó que este descubrimiento no afectará a la marcha de los trabajos, y que se les buscará una solución legal. En este sentido, explicó que al tratarse de un terreno calificado como público, no hay prescripción posible, por lo que aunque las construcciones se hayan realizado hace décadas, posiblemente en torno a los sesenta, la infracción no ha prescrito como sí sucedería en el caso de tratarse de un terreno de propiedad privada.

Aunque la rúa se abra al tráfico en unas semanas, las obras todavía se prolongarán en octubre, ya que quedan por solucionar algunos aspectos de última hora, como la colocación de las nuevas especies vegetales, que no se pueden plantar en pleno verano y hay que esperar a que bajen las temperaturas.

Las obras estaba previsto que se realizaran durante el pasado año, pero el confinamiento llegó justo cuando estaban a punto de salir a licitación pública.