Se recogerán en el Principal las entradas para los Reyes Magos

Las entradas para poder ver a los Reyes Magos en Santiago se podrán retirar en el Teatro Principal a lo largo de varios días, según confirmó ayer a EL CORREO GALLEGO el concejal de Fiestas, Gonzalo Muíños. El edil indicó que todavía no tienen marcados los días en los que se podrán sacar los tickets, “pero serán varios para que la gente los pueda recoger de forma escalonada”. Y es que el anuncio de que habría cita previa en Compostela para ver a sus Majestades de Oriente, tal y como adelantó este rotativo, despertó gran expectación entre los papás compostelanos, ansiosos por conseguir una plaza para sus hijos. Serán entradas completamente gratuitas.

El objetivo principal del Ayuntamiento con esta iniciativa es garantizar la seguridad de todos los asistentes y por eso las citas se distribuirán a lo largo de toda la jornada del día 5 de enero, con el fin de evitar aglomeraciones. Aquellos que no consigan entradas o que no quieren acudir presencialmente a ver a los Reyes Magos tendrán la oportunidad de verlos a través de la restransmisión que realizará el Concello de Santiago. Melchor, Gaspar y Baltasar esperarán a los niños en un punto del casco histórico, que todavía no ha sido desvelado. Los responsables municipales tomaron ya hace tiempo la decisión de suprimir tanto la tradicional Cabalgata, como la llegada de Sus Majestades a la estación del tren, para evitar que la gente se amontonase en las calles.

El responsable de Fiestas también confirmó que el encendido de las luces de Navidad en Santiago tendrá lugar finalmente el día 4 de diciembre por la tarde. Son muchos los que esperan que ese día la Xunta levante las restricciones vigentes en la actualidad en Santiago, que afectan al cese de actividad de la Hostelería y al cierre perimetral de la ciudad y a su área de influencia. Todo dependerá de la evolución de los datos en Compostela.

En todo caso, los santiagueses podrán disfrutar de la decoración navideña con más presupuesto de los últimos años, con más de 250.000 euros de inversión y más luces que nunca. Los techos de leds, tan característicos del casco histórico, se extenderán a puntos de la ciudad donde hasta ahora no habían llegado, como por ejemplo, la rúa de San Pedro. También jugará un papel importante, en lo que se refiere a los adornos navideños, la plaza Roxa.