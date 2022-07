Se recuperó la magia: gran sabor de boca con los Fuegos y su traca final

Había mucha expectación y no defraudaron. Los Fuegos del Apóstol 2022 dejaron un gran sabor de boca entre los compostelanos y visitantes. Con la capital gallega a rebosar, la apuesta de repartir el espectáculo en cinco enclaves (Alameda, Cidade da Cultura, As Cancelas, parque de Carlomagno y de Eugenio Granell), alejados entre sí pero sincronizados en el aire, esta vez sí, fue todo un éxito. Todo el mundo pudo disfrutar con la pirotecnia lanzada y vibraron, especialmente, con la gran traca final, con la que se recuperó esa esencia explosiva.

Aunque para gustos hay colores, lo cierto es que tanto en las conversaciones que se podían escuchar durante la noche por las calles de Santiago, así como los comentarios que le han llegado al Concello han sido positivos. Asimismo, en las redes sociales, siempre un caldo de cultivo para los más críticos, los mensajes positivos disiparon las pequeñas quejas de algunos.

“Me encantaron. La apuesta de repartirlos es arriesgada, pero hizo buen tiempo y salió todo muy bien. La empresa que los lanza es muy potente, tenía todo controlado, fueron sincronizados y me gustaron mucho, sobre todo esa gran traca final. Según van pasando los años, esta es la tercera vez repitiendo la misma compañía, le va cogiendo el ritmo al espectáculo y eso se nota. Además, así lo puede disfrutar muchísima más gente”, señaló el concejal de Fiestas, Gonzalo Muíños, en declaraciones a EL CORREO GALLEGO.

Lo cierto es que el hecho de dispersar al público en diferentes espacios de la ciudad fue un éxito, como se pudo apreciar en las imágenes y vídeos colgados en la red, cada uno de ellos con distintas perspectivas y desde lugares variados. Algunas de esas instantáneas corrieron por los teléfonos y dispositivos móviles como la pólvora, dada su espectacularidad y belleza, destacando especialmente el marco de la Ciudad de la Cultura.

En total fue un cuarto de hora lleno de sonido, luz y color, en los que se lanzaron 2,5 toneladas de material explosivo con efectos multicolores y que se cerró, tras las bombas que marca la tradición, con un caluroso aplauso final, sobre todo, en aquellos puntos principales en los que se congregaron más personas, muchas de ellas emocionadas por recuperar esa magia de una exhibición muy emotiva para los compostelanos.

Atendiendo a las impresiones del departamento de seguridad, resulta incalculable la cantidad de gente que pudo contemplar la representación, pero sin duda fueron miles y miles, tanto del área de influencia como de cientos de países, ya que Santiago estaba completamente abarrotada en su jornada más grande del año.

“Quiero felicitar a todo el mundo que colaboró en este gran espectáculo. Tanto el Servicio de Incendios de la Consellería de Medio Rural, Bomberos, Protección Civil, vigilantes de seguridad, Policía Local y a todo el personal. Antes el despliegue era para un punto y ahora para cinco, por lo que la cantidad de personas que se emplean para colocar las vallas, las zonas de seguridad... es inmensa y no puedo más que felicitarlos, porque son todos imprescindibles e indispensables para que esto funcione y salga adelante” recordó el edil, quien los siguió desde la terraza del Peregrino, junto al máximo responsable de la firma adjudicataria, la empresa valenciana Ricardo Casteller.

SIN INCIDENTES. Afortunadamente, el amplio dispositivo de seguridad instalado para la ocasión apenas tuvo que intervenir en una atención sanitaria leve. Teniendo en cuenta las grandes aglomeraciones que tuvieron lugar en algunos espacios, así como la cantidad de material explosivo que se lanzó, la realización marchó a la perfección.

“Salió todo correcto, porque es lo primero que me preocupa, que no pase nada. Primero, a las personas, porque era mucha gente viéndolo y después que no hubiese ningún incendio. Por suerte, salió todo bien”, apuntó Muíños.

A mayores, los Fuegos dieron paso a una gran noche, de mucha algarabía hasta altísimas horas de la madrugada, e incluso de la mañana, pero bastante tranquila, según apuntan desde el departamento municipal. No se destacó ningún incidente grave y, más allá de alguna intoxicación etílica.

ESPERANDO AL 31. Tras este gran sabor de boca, los compostelanos tendrán una reválida el 31, con los llamados fuegos pequeños, que este año se concentrarán en la Ciudad de la Cultura, con una representación muy vistosa y, de nuevo, con mucha pólvora. “Para el responsable de la empresa, es un marco excepcional para la visibilidad, porque da mucho juego al espectáculo”, concluyó el concejal.