Se sale de la vía en la zona de la avenida de Lugo, impacta contra una farola y abandona el lugar

Santiago. El conductor de un vehículo dio positivo en la prueba de alcoholemia durante un control durante la madrugada del domingo en el cruce de la avenida de Vilagarcía con Romero Donallo. Los hechos se produjeron en torno a las 03.00 horas y al conductor “figúralle unha perda de vixencia do permiso de condución”, tal y como recoge el parte de incidencias del fin de semana. Horas antes, a las 22.30 de la jornada del sábado, agentes locales se desplazaron hasta la avenida de Lugo, donde un vehículo se salió de la vía y chocó contra un farola y un banco, “abandonando o conductor o lugar dos feitos”, señalan desde la Policía Local.

Por otra, hoy, mañana y el jueves, la rúa do Rial de Conxo “vai quedar cortada ao tráfico entre os números 33 e 50, en horario de 9.00 h a 17.00 h, por mor das obras de canalización e instalación de fibra óptica por parte de Telefónica”, indicaron ayer desde Raxoi. “Poderán empregarse como desvíos alternativos as rúas da Decoita e Poza Real de Arriba”, comunicaron desde el Concello, que “prega á cidadanía que desculpe as molestias que estas alteracións lles poidan ocasionar”. REDAC.